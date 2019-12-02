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7年情斷！「車遭噴紅漆」男被批負心漢　拍片澄清後風向大逆轉

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▲▼7年情斷私家車遭噴紅漆　男方被批負心漢　拍片澄清後風向大逆轉。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

▲車遭噴紅漆，男方被批負心漢，拍片澄清後風向大逆轉。（圖／翻攝自《錢江晚報》，下同）

本報訊

不是每對戀人都能走到最後，浙江台州近日一輛車身滿佈紅字的白色私家車在網上掀起熱議。由於車身被噴上「我最愛的男人，走了」、「7年，我走了」等字句，男車主一度被網民炮轟為負心漢。不過，隨着車主及後拍片解釋分手原因，網上輿論立即大轉向，網民紛紛同情及安慰男方。

據網上影片可見，台州街頭上日前出現一輛尤其顯眼的私家車，原本白色的車身被噴上紅漆，左右車身分別寫有「我最愛的男人，走了」及 「7年，我走了」的字句，車後則噴上「我走了」，而後車窗也寫着「失望」二字。車主曾被路人拍到用毛巾擦走紅字未果，只好開車到車房洗車。

▲▼7年情斷私家車遭噴紅漆　男方被批負心漢　拍片澄清後風向大逆轉。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

當地傳媒引述目擊車主洗車的路人表示，車主曾在下雨天撐着傘，拿着毛巾拼命擦拭車身，字跡雖有稍微轉淡，但無法完全拭去；他遂上前問車主其私家車為何被噴漆，車主皺着眉說：「前女友做的」，再追問之下只以一聲嘆息回應，表示一言難盡。

起初，網友一面倒地批評男方，痛斥他是「渣男」，「耽誤了別人7年的青春，要我都砸了」。然而，隨着事件不斷發酵，男方其後在抖音上傳影片回應，坦言不知道網民在罵甚麼，反問「說我耽誤人家7年的時間是吧？我想問一下，男人的時間是不是時間？」

他又透露，原與女方打算在元旦結婚，但無奈付不起禮金，導致分手收場，又說「咱（我）不怪別人，只能怪我們自己沒有本事」，他更鼓勵其他男士要一同努力。當男方拍片澄清後，不少網友隨即對他深表同情，輿論最終大逆轉。

文章授權轉載自《香港01》

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▲▼7年情斷私家車遭噴紅漆　男方被批負心漢　拍片澄清後風向大逆轉。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

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