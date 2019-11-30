70坪養400蛙！藍色「玻璃蛙」一隻5萬元　青蛙爸爸：看他們手握東西吃超療癒

圖文／周刊王

「青蛙爸爸」70坪的房子目前養了400多隻青蛙，還有一間專屬蛙房，他愛蛙成痴，連帶4個兒子也愛上青蛙，他說他自己最愛「猴子樹蛙」，這種蛙的手指很長，會用手抓握食物慢慢吃，「說看牠們蹲在樹枝上進食的樣子，真的超療癒。」

▲藍色的玻璃蛙，背上有淡淡藍色的金屬光澤，市場喊價5萬元以上。（圖／「青蛙爸爸」提供）

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蛙爸說，目前自己蒐集的青蛙以樹蛙為主，品種有10多種，其中價格最高的是藍色的玻璃蛙，市面上喊價1隻5萬元以上，藍色的玻璃蛙顏色相當特別，100隻當中只有1隻，可以說是奇貨可居。「我自己最喜歡的猴子樹蛙，一隻就要1萬元，市面上一隻可以賣到2萬元，轉手我就能賺1萬元。」

▲青蛙爸爸家裡5坪大的專屬蛙房，住著300隻青蛙，有灑水系統、定時照明設備，各品種蛙類都有屬於自己的樂園房間。（圖／黃威彬攝）

不只青蛙價格令人咋舌，「青蛙爸爸」設計的專屬蛙房，5坪大小的房間，住了300多隻的青蛙，蛙爸花了半年時間，房間3面牆都是角鋼組成的架子，一層擺了2到3個系統缸，每缸配備包括灑水排水系統、定時照明、監視鏡頭，而且24小時空調，並依照各個品種喜好跟習性，有的環境泥濘，還會種植不同品種植物，打造各自的「青蛙樂園」。

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