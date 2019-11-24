緬甸正妹空姐捨高薪追真愛！學中文成台灣媳婦　樂當志工獻身公益　　

▲緬甸新住民張麗英於移民署台北市服務站新住民家庭教育課程中分享心得。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署台北市服務站24日上午辦理新住民家庭教育，現場並介紹移民署專為新住民設置分享生活資訊服務網站「新住民全球新聞網」來自緬甸曾擔任空姐的長腿正妹新住民張麗英分享她的育兒秘訣，她毅然投身孩子學校當志工媽媽，增進親子關係並可照顧其他學童、把關懷別人化為身教做出最好示範。

▲緬甸新住民張麗英和大陸新住民蘭嵐（左起）於移民署台北市服務站列席參加活動。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署指出：張麗英結婚來台已有9年多，畢業於緬甸仰光經濟學院的她，在緬甸曼德勒航空公司當空姐，但為「真愛」毅然結束工作離鄉背井來台展開新生活；她說剛來到台灣時中文都看不懂，所以自己也到國小念書，從注音符號開始學習，自己努力取得國中畢業學歷。

張麗英在活動中上台分享，她目前在積穗國小、鶯歌國中當母語老師及志工，她解釋當志工的動機是想到學校多陪陪小孩，結果除了增進親子關係外，她也透過幫助其他學童，得到互助助人的滿足和自我目標的實現，藉此更加熟悉融入台灣的在地生活，張女目前也在新北雙和文教中心、市立圖書館當志工導覽員、故事媽媽。

另一位上台分享的大陸新住民蘭嵐表示，透過移民署建置的「新住民全球新聞網」網站提供新住民家庭很多幫助，她也透過該網站升學教育資訊，報名社區大學開始學習書畫，規劃自己婚後的未來生活。

移民署台北市服務站蘇慧雯主任表示，移民署透過該網站提供新住民包含生活、法律、衛生文化教育上的重要資訊，希望藉此體現政府充分照顧新住民的心意，歡迎新住民朋友多多利用。

【其他新聞】

►汐止醉漢耍天殘腳！踹倒26輛汽機車睡倒街頭 車主氣炸：告到他脫褲子

►3個字引爆信義區夜店擂台戰 10人混打警噴辣椒水狼狽進警局

►內湖好市多「黑色購物節」恐塞爆 內湖警交通疏導範圍大公開

►新莊90坪豪宅淪詐騙機房！話務手披棉被敲鍵盤 月詐百萬人民幣

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！