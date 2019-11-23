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貨車切道不打方向燈！女騎士嚇壞急煞自摔…2歲兒「臉著地濺血右手撕裂」

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記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一位輕熟女22日早上9點多載著一對子女（前方兒子2歲、後座女兒5歲）行經俊英街往樹新路方向，左側小貨車未打方向燈就突然往右靠，她嚇了一跳，急煞鎖死龍頭，3人當場倒地，導致騎士及女兒全身多處擦傷、兒子臉部著地破相濺血，右手撕裂需縫合。警方調閱相關影像後將依法裁罰。

▲▼樹林車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲樹林一輛小貨車疑似為了趕路超車，未打方向燈就往右邊切，害右側的女騎士嚇一跳，急煞後自摔。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，當時30歲的薛姓媽媽正要在孩子去上幼兒園，看到55歲李男駕駛小貨車逼近時，她邊剎車邊嘗試轉彎，重心不穩自摔，車上3人倒地，媽媽跟後座女兒全身多處擦傷，至於抓著後照鏡的小兒子傷勢嚴重，臉部破相、右手撕裂，所幸送醫縫合後已無大礙。

▲▼樹林車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲車上3人倒地，全身是傷，其中2歲男童傷勢嚴重。（圖／記者陳雕文翻攝）

經警方調閱監視器後通知李男到案，他說當時變換車道前，未注意原車道是否有其他車輛，也不知有意外發生，因此繼續開車送貨，而非故意逃離現場。

警方表示，兩造皆有違規情事，女騎士未依規定負載乘客，將依道路交通管理處罰條例開罰300元到600元，至於小貨車未依規定使用方向燈的部分，處1200元至3600元之罰鍰，至於本次車禍的實際肇責還在釐清。

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▲▼樹林車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

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