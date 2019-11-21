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首發企業級自主運行網路　Juniper Networks旗下Mist Systems引進AI WiFi

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▲首發企業級自主運行網路　Juniper Networks旗下Mist Systems引進AI WiFi，Juniper Networks台灣區總經理林蒲英（圖／記者姚惠茹攝）

▲Juniper Networks台灣區總經理林蒲英。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

Juniper Networks旗下Mist Systems今（21）日宣布，推出第一個企業級以AI驅動的自主運行網路（Self-Driving Network），Juniper Networks台灣區總經理林蒲英說明，AI無線網路可以在自動化與內部洞察，排除企業網域的異常，精簡IT運作。

林蒲英表示，Juniper Networks今年收購雲端無線網路先驅Mist Systems，並透過旗下創新的AI 雲端管理無線網路，整合最先進的區域網、SD-WAN和安全解決方案，建立全球第一個AI驅動的無線平台，以及網路產業內唯一的AI虛擬助手Marvis，簡化無線網路診斷，深入分析客戶和網路行為。

Juniper Networks台灣區技術總監游源濱說明，Mist採用專利虛擬藍牙LE低耗能科技，結合無線網路及物聯網技術，為零售商店、教育機構、醫療院所等這類大量需要WiFi的場域，提供包括最新推出的Wi-Fi CERTIFIED 6 Access Points（APs）、Mist Edge和業內首個AI驅動的IT支援模式。

▲首發企業級自主運行網路　Juniper Networks旗下Mist Systems引進AI WiFi，Juniper Networks台灣區總經理林蒲英（圖／記者姚惠茹攝）

▲Juniper Networks旗下Mist Systems引進AI無線網路。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，Juniper Networks擴展接入點（AP）產品系列，推出全新Mist AP43，主要是第一個雲端管理 Wi-Fi CERTIFIED 6接入點，內建AI自動化功能和洞察，游源濱說明，新產品改善過去Beacon（微定位技術）的痛點，透過AI演算法避免客戶持續連接同一個接入點的問題。

游源濱說明，Mist Edge擴展Juniper Networks內部的微服務架構，將分佈式軟體架構的靈活特點帶入大型機構環境，滿足場域對高頻寬、低遲延的網路需求，並以商場為例，只要在15米範圍設置接入點，消費者只要手機開啟APP和藍芽，就能接收到該接入點所要推播的資訊。

▲首發企業級自主運行網路　Juniper Networks旗下Mist Systems引進AI WiFi，Juniper Networks台灣區總經理林蒲英（圖／記者姚惠茹攝）

▲Mist AP43讓使用者只要靠近接入點，並打開APP和藍牙就能接收到推播的訊息。（圖／翻攝Mist）

Mist也運用AI革新傳統的企業IT支援模式，其中包括提供主動通知、自動化技術、AI分析和更流暢的客戶服務支援程序，並首次應用在網路產業中，利用Mist AI引擎，自動收集資訊，大幅降低以人力處理故障的工時，有效縮短解決問題的時間，為企業運營減少成本。

游源濱說明，Mist可以在偵測到問題時主動通知客戶和合作夥伴，進而迅速解決問題，但若問題仍未解決並且需要即時支援，疑難報告將自動發送給Mist TAC中的專家，讓客戶和合作夥伴可以避免傳統IT支援系統的低效率問題，並即時將問題交給專家處理，讓企業網域成為AI自主運行網路。

▲首發企業級自主運行網路　Juniper Networks旗下Mist Systems引進AI WiFi，Juniper Networks台灣區總經理林蒲英（圖／記者姚惠茹攝）

▲Juniper Networks設置虛擬體驗場域，針對不同場域可推送相關資訊。（圖／記者姚惠茹攝）

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