受刑人熟睡時「小鳥」被亂畫亂摸　2獄友下場出爐

▲林、謝2名受刑人調皮向獄友阿強開玩笑，趁他服安眠藥熟睡時趁機摸他下體，還拿畫筆塗鴉。（示意圖／pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

林姓、謝姓受刑人2018年9月27日晚上趁獄友阿強（化名）服安眠藥熟睡時，調皮伸手進入他褲中撫摸他的「小兄弟」，還拿畫筆在上方塗鴉畫畫，整件事情被監獄主管發現後曝光。桃園地院依乘機性交猥褻罪，判2人各6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

林姓、謝姓受刑人與阿強3人同住一舍房，林、謝2人2018年9月27日晚上9時28分許，突然興起決定捉弄阿強，趁他服完安眠藥進入夢鄉後，先是伸手進入阿強褲中，偷偷撫摸他下體，隨後又拿出畫筆大膽直接在他「小兄弟」上塗鴉畫畫。整個過程阿強因安眠藥藥效強烈，完全沒有感覺，不過事後林、謝2人的調皮行為也被主管發現後曝光，馬上被法務部矯正署臺北監獄函送偵辦。

法官審酌，林、謝姓受刑人竟不顧阿強意願就乘機猥褻，行為實在很不應該，但考量2人事後坦承犯行，犯後態度良好也深具悔意，又阿強也表明願意原諒，最後依乘機性交猥褻罪判2人各6個月徒刑，得易科罰金18萬元，仍可上訴。

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