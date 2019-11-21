網拍妹全新iPhone11Pro賣3萬8千　男毒蟲面交搶走...賤賣1萬9千

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子在網路上張貼「全新未拆封iPhone11 Pro」，並開出3萬8千元的價格，1名男子相約購買，但見面時卻趁機將手機搶走，女子氣得報警處理，警方也在24小時內在新北市逮人。

警方調查，從事網拍專賣的30歲陶姓女子，日前在網路PO文「全新未拆封iPhone11 Pro」，並開出3萬8千元的價格販售，1名28歲的陳姓男子主動連繫要購買，2人相約中山北路7段1間銀行門口面交。

▲北市1名女子在臉書社團PO文賣手機，但卻遭1名男子假意面交卻搶走手機。（圖／記者邱中岳翻攝）

但陳男一見到陶女，便將陶女手中的手機搶走，並騎乘機車逃逸，氣得陶女報警處理，警方調閱監視器鎖定陳嫌逃往新北市，隨即在24小時內在陳男位於新北市的住處將逮人，並在家中起獲安非他命、海洛因等毒品。

▲男子先在南港偷取贓車，搶走女子價值3萬8千元的iPhone11 Pro後變賣1萬9千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

陶女向警方表示，因為手機續約換門號，所以以低價購得iPhone11 Pro，因自己不需要換手機所以才上網變賣，還想說PO網才沒幾天就遇到買家，但沒想到卻遇到了這種事情。

警方指出，剛出獄的陳姓男子，平時在家無業，因缺錢買毒竟異想天開在網路上鎖定賣手機的陶姓女子，在犯案前一天還在忠孝東路6段偷走機車預謀犯案，事後將手機已1萬9千元變賣，警方訊後依照搶奪、毒品以及竊盜罪嫌送辦。

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