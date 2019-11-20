美蘋果員工通勤新選擇！庫比蒂諾與共乘車商Via合作推出全新公共交通方案

▲庫比蒂諾與共乘車商Via合作推出全新公共交通方案。（圖／翻攝自Twitter／@CityofCupertino）

記者王曉敏／綜合外電報導

加州庫比蒂諾（Cupertino）19日正式啟用一種全新的公共交通方案，該方案將覆蓋整個城市，用戶可透過iOS或Android應用程式搶購價格相宜的乘車服務。

據科技網站《9to5Mac》報導，庫比蒂諾日前發布新聞稿表示，該市將與公共出行解決方案供應商Via合作，提供一種全新的公共交通網路。自10月29日開始，庫比蒂諾居民及通勤族即可使用Via的應用程式或電話預訂系統叫車，更有效地與加州列車（Caltrain）連接，增加整個城市的連通性。

庫比蒂諾在新聞稿中也強調，這種新的交通方式能讓用戶在需要時乘車，不必再依賴公車路線及列車時刻表，就像是Uber與傳統公車的結合。同樣作為叫車服務，但與Uber不同之處在於，Via主要瞄準「車輛共享」的經濟模式，讓司機接送前往同樣方向的乘客，共乘一輛車來減少城市內的車流量以及車輛排出的廢氣污染。

庫比蒂諾市長沙爾夫（Steven Scharf）說：「與Via的伙伴關係是公共交通的新方向，使我們在提高流動性的同時，更向著減少庫比蒂諾交通擁堵的大目標邁進。」

目前該計畫將啟用6輛印用「庫比蒂諾」logo的Mercedes Metris商用廂型車，每輛車皆可容納6名乘客，之後將再陸續增加10輛車，而隨著車隊的發展，之後還會添增可供輪椅用戶乘坐的車款。

由於新的交通方式適用於當地的居民及通勤者，因此蘋果的員工也都能享受到這項便利的服務。庫比蒂諾當地每次的乘車費用為5美元（約新台幣153元），周票為17美元（約新台幣522元），月票則為60美元（約新台幣1844元）。

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