車禍「製造傷勢」母湯喔！　警真人示範完全處理守則…網笑噴

▲《TCPB局長室》推超爆笑「車禍處理守則」。（圖／翻攝自《TCPB局長室》臉書粉專，下同）



圖文／周刊王



開車上路難免都會發生擦撞事故，不過大部分的民眾都不清楚車禍現場的正確處理方式。日前台中市政府警察局就在網路上加強宣導，並以真人示範「車禍發生完全處理守則」，用逗趣幽默的方式教導民眾正確認知，讓網友直呼：「這年頭當警察真的不能只會執勤」。

臉書粉專《TCPB局長室》近日貼出5張照片，模擬汽機車駕駛發生擦撞時，應該如何正確處理，從照片中可以看到，車禍發生的當下，首要步驟就是先拿出車內常備的警示牌放置地面，而不是亮出棒球棍示威，且要關心傷者的狀況，切勿再打架製造傷勢。

接著要趕快「報警處理」，而非抱緊處理，並且等待醫護人員到場，將傷者抬上擔架後送醫，而不是私自把傷患塞進後車廂自行送醫，在警方到場前，駕駛可以先使用粉筆在道路標記事故定位圖，發生車禍後，千萬不能為了躲避責任而肇事逃逸。

這系列創意十足的真人示範圖，受到民眾一致好評，紛紛轉發並留言「這個也太好笑了」、「製造傷勢那張戳中笑點」、「不打不相識，當場和解（誤）」、「自行送醫超好笑」、「世界需要多一點歡樂」、「要給小編加薪」、「這些描述太生動了，真的很用心」。







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