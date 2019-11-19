省錢買化妝品！26歲小資女餐餐隨便吃「大便全黑」...送醫竟驗出癌末

▲女子省飯錢買化妝品，沒想到卻賠上健康。 （圖／百度）

圖文／周刊王

愛漂亮也要重視健康！大陸1名26歲女子小溫（化名）為了買化妝品，竟然連飯錢都要省，餐餐都吃最便宜的外賣。日前小溫上廁所時，驚見排泄物呈現「全黑色」，趕緊到醫院檢查，但醫生宣告她已經是癌症末期，讓小溫後悔不已。

綜合陸媒報導，小溫是1名普通的小資女，每天努力上班打拼，但因為愛漂亮，特地省下飯錢，以便買化妝品打扮自己。日前她發現排便呈現全黑色，還伴隨血便，但因不是第一次發生，便以為是吃壞肚子，還自行買成藥來吃；但這種情況持續了一週都沒有好轉，而且食慾也越來差，讓她終於決定到醫院做詳細檢查。

▲小溫罹患胃癌末期，相當後悔。（圖／百度）

醫生診斷過後，宣告小溫已經是胃癌末期，讓她瞬間以為自己幻聽或做夢，當場愣住；醫生問了她的生活習慣，才發現小溫完全不記得已經多久沒有按時吃飯，而且就算有吃，也總是只點最便宜的外賣，把省下來的錢全都拿去買化妝品。

小溫坦言，只要工作一忙，三餐就不定時，經常都是有一餐沒一餐，乾脆當作是在減肥，她說「有時候早上剩下的饅頭，中午就拿來配著榨菜吃，非常節省。」小溫語畢忍不住落淚，雖然公司才剛幫她加薪，但她卻不得不辭掉工作，每天到醫院報到，讓她相當後悔。

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