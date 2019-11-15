好尷尬…剛從全職媽媽變成美女禮儀師　幫年長家屬戴手尾錢：把手手給我～

▲原PO過去4年都在家照顧小孩，對小朋友說話習慣疊字，剛回到職場擔任禮儀師時，一不小心就對死者家屬講出「疊字語」了。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者陳雕文／綜合報導

不容易改掉的說話習慣…一名外型亮麗的美女禮儀師，過去4年是全職媽媽，跟孩子對話常常「疊字」發音，沒想到在一次告別式裡，要幫年紀可當她爸爸的長輩戴手尾錢時，講話也疊起字來，「來~把手手給我」話一說完她才驚覺不對，心中暗罵自己「靠！！！我到底在講什麼」網友看了也笑翻。

女禮儀師在臉書社團爆怨公社說，「抱怨自己媽媽味太重。全職媽媽當了4年最近重回職場，結果幫家屬戴手尾錢時...我竟然對著可以當我爸爸的家屬說：『來~把手手給我』」

網友看了笑翻，紛紛留言說，「怎麼那麼可愛啦」、「這就表示小朋友在妳心中存有很重要的地位，心繫小孩！」、「沒事事～長夠正疊字字就沒問題哦」、「手手給你」、「家屬當場害羞...」、「把手手給我，我幫你戴戴」、「我也有一次差點叫我公公把鼻」、「一時改不過來XD」目前該貼文已累積1.9萬讚、將近900則留言。

甚麼是手尾錢？在傳統習俗中，家中長輩瀕死前所遺留的物品，會為親人帶來福氣，其中金錢又稱「手尾錢」，有愛護子孫的含義。

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