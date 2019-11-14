心心念念味全龍！魏應充臉書擠爆球迷祝福：董事長加油

對於進場觀賞球賽者而言，除了欣賞令人熱血沸騰的比賽外，最令人興奮的，莫過於能撿一顆界外球回家作紀念！但這種「撿球」文化到底有沒有法律上的爭議？難道只要撿到球，就是球的所有權人嗎？球團能依法請求觀眾返還棒球呢？