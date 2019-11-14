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心心念念味全龍！魏應充臉書擠爆球迷祝福：董事長加油

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▲味全龍。（圖／味全龍）

▲魏應充昨晚（13日）也在個人臉書上傳一支「時時刻刻 心心念念 味全龍」的影片，不到24小時已吸引無數球迷瀏覽或留言聲援。（圖／取自來自永靖的老園丁 - 魏應充粉絲團）

財經中心／台北報導

事隔20年的中華職棒味全龍重出江湖，引爆不少球迷期待！頂新和德文教基金會創辦人魏應充日前在個人臉書上傳一支「時時刻刻 心心念念 味全龍」的影片，不到24小時已吸引無數球迷瀏覽或留言聲援，味全龍前總教練徐生明遺孀「師母」謝榮瑤、球星張泰山、現任領隊吳德威、總教練葉君璋等人也紛紛以影片留言表達聲援。
 
頂新前董事長魏應充月初遭最高法院駁回部分上訴定讞，北檢已通知他近日報到執行。魏應充在影片中，特別寫下給味全龍球迷的一封信，內容提到「在變數中考驗我們的智慧，在艱難中激發我們的韌力，感恩有你、我心不變。」影片也細數味全龍成軍之路，並以剛結束的台澳大戰張泰山經典全壘打等畫面，與球迷重溫時隔20年再現的味全龍美好戰役。
 
影片中魏應充也向球員喊話，希望他面對司法判決的態度，能讓球員們學習如何在困境中保持信心，在未來的二軍一軍比賽都能堅持下去、保持毅力以及勇氣。最後更以「時時刻刻 心心念念 味全龍」做為結語。
 
影片昨晚上傳臉書後，也吸引球團、球隊留言響應。領隊吳德威說，與董事長共事的過程，他深信三董是個好人，只感嘆在台灣要做一個好人好難！對於外界的誤解，相信總有一天烏雲會過去，也請董事長放心，未來將好好帶領味全龍越飛越高。
 
泰山則感性說，20多個年頭過去，他從小龍一路成長茁壯也會延續這樣的精神，好好培育更多的選手。影片也吸引前龍將陳炳男、許勝杰來給董事長祝福加油，而味全龍球員們包含維尼、耀宗、若熙、凱威等人，紛紛在留言集氣祝福，希望「董事長加油！」「等您回來！」

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