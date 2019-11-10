南非哥「肯德基求婚」被酸民開嘲諷　「結局反轉」竟賺翻了

實習記者陳妙津／綜合報導

南非男子布特日前在肯德基單膝下跪，向女友求婚，求婚過程卻被網友轉載，還酸是「最讓人失望的求婚」，不過他溫馨的求婚場面卻因此爆紅，許多商家紛紛表示願意贊助婚禮，其他網友也為他們獻上祝福。

據《每日郵報》報導，從畫面中可見，在一陣歡呼聲中，布特（Bhut’Hector）單膝跪下希望女友和他共度一生，而女友則感動落淚。整段畫面被圍觀者拍下分享上網，卻被酸民轉發「到底誰會在肯德基求婚啊？」，但世事峰迴路轉，該篇酸文被大批網友轉發，「南非肯德基情侶」一夕爆紅。

▲臉書粉專「Viral.my-ORIGINAL」整理出酸民貼文及商家贊助回應。

當地肯德基率先在推特發文表示祝福，希望大家能幫忙找出這對愛侶，好讓肯德基能贊助婚禮，並感謝兩人「向世界展示了真愛」。南非廉航庫魯拉（Kalula）也不甘示弱，表示要贊助兩人到開普敦度蜜月，機票和住宿全包，塔巴生態酒店（Thaba Eco Hotel）則表示要幫忙舉辦整場婚禮，並供應100人份餐點以恭喜布特夫婦。

除此之外，麥當勞也給了這對夫婦新婚禮物，還有婚紗公司希望能贊助婚紗。而其他網友也紛紛獻上祝福，並留言希望能參加婚禮，一起為新人祝賀。