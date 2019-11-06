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芬蘭海灘出現30米長「冰蛋海」！攝影師住25年首見　專家曝形成原因

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實習記者許祐誠／綜合報導

芬蘭海盧奧托島（Hailuoto）的業餘攝影師馬蒂拉（Risto Mattila）3日在海邊散步時，發現海灘上竟然出現一大片從未見過的「冰蛋海」，在海灘足足有30公尺寬，讓他和妻子呆站在原地數秒，驚嘆於大自然的神奇力量，其他路過的島上居民也紛紛佇足欣賞。

根據電視節目Yle Uutiset報導，馬蒂拉居住在島上近25年，第一次見到海灘上出現類似火鍋中常見的「小鳥蛋」，他當時和妻子靜靜地站在原地欣賞大自然的美景時，決定拿起相機記錄下神奇的一刻，分享給未來的的人們欣賞。

對於大眾好奇冰蛋的生世之謎，芬蘭氣象研究所（FMI）研究冰方面的專家法尼奧（Jouni Vainio）解釋，雖然冰蛋極為罕見，但並非超自然的現象，只要在空氣和水接近快要結凍的環境下，加上淺灘和冰水潮汐作用之間的影響，即可形成冰蛋。

不過，冰蛋形成還需要另一項相當重要的因素，也就是中間需要有雪花、小石子或是海上漂流物等，方便冰水在物體周圍結凍，而且適當的風速也有助於冰水在來回運動中持續結冰。法尼奧說，「風太大會阻止球的形成，但如果風沒有動靜，水也只會在海灘上均勻結冰。」

當這張照片曝光後，許多網友紛紛讚嘆大自然的奧妙，有人也回憶起之前祖母說的海洋蛋傳說，「像一堆鵝蛋」、「企鵝蛋」、「海洋蛋：以前我祖母說，海洋也有生命，他的後代是用蛋的方式繁衍，我以前沒看過所以不信，現在信了」、「我覺得比較像一堆白珍珠」、「猛一看....密集恐懼症差點發作」、「密集恐懼症覺得不行。」

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