「先生外遇」稚兒一句話：妳要不要站起來…讓她醒悟　12年後成摩鐵攝影師

▲陳淑貞以情侶纏綿後的摩鐵房間作為場景，該攝影系列作品《After》從2015年起在世界各地展出。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

12年前丈夫外遇，我的世界瞬間垮掉了。我有眼淚哭到沒眼淚，暴瘦8公斤，整整3個月都窩在沙發角落，一蹶不振。當時還在念小五的兒子，會陪我坐在那，但我只專注在自己的悲傷裡，完全把他忽略了。

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小時候，我就有過被拋棄的感覺。爸爸外出做工程，媽媽跟著幫忙，一出去就好幾個月。四個孩子我排第三，老大懂事可以帶出門，太小的也要抱出去，就我不大不小，丟給阿公阿嬤帶。有次媽媽回來，我纏著不要她走，她叫我去換鞋，說要帶我一起去，我換好鞋，她就不見了，我爆哭，阿公就作勢要打我。

那種深刻的記憶還包括：我從小就愛畫畫，當過學藝股長，但老師只派成績好的參加比賽，輪不到我。我喜歡娃娃，只能撿堂妹玩壞的，拿來當寶。小學曾跟爸爸說想學鋼琴，大人聽了都大笑說：「都沒飯吃了，還學琴！」我覺得好像講錯話了，再也不敢跟家人說我的夢想。我專科想讀美術，但家人說電子工程有前途，我就去念，畢業後當了4年的工程師，其實我真的很討厭電子工程。

專科打工時認識我先生，婚後我們合開印刷廠，我們這輩女生很傳統，夫唱婦隨，但除了工作，我還要帶小孩、煮三餐。我的生活重心是先生、小孩、父母，和工作。我從不買保養品，衣服也很省，菜都買先生、小孩愛吃的，我花很多時間陪孩子，買玩具給他們，永遠沒想到自己，總覺得自己不重要。

丈夫外遇那一年，爸爸也過世了，我窩在沙發角落顧著自己悲傷。有天兒子開口說：「媽媽妳要不要站起來，從左邊換到右邊？」我問為什麼？他說：「妳站起來，煩惱會留在原地，妳就可以離開煩惱了。」

站起來，我看見了自己，決定為自己而活。我花3個月時間準備，43歲考上台藝大美術系，畢業再讀美術所。我把丈夫頻繁進出的摩鐵場景，當作攝影主題，這幾年作品在二十幾個國家巡迴展出。

以前我常想，如果有時光機，我想回到當初情感抉擇的時刻，選擇另一個人，也許就不會被背叛了。現在，我不想回去任何時間點，若沒發生外遇事件，只怕我還是一個nobody。

陳淑貞，54歲，新北市，攝影家



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