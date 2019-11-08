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罕見二戰彩色照片出書　作者：拍攝3000多張僅保存半數

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▲由英國帝國戰爭博物館 （Imperial War Museum）所出版的一本新書《第二次世界色彩大戰》（The Second World War in Colour） 。（圖／翻攝自亞馬遜網路書店）▼《第二次世界色彩大戰》（The Second World War in Colour），裡面記錄了二戰罕見的彩色照片，作者卡特（Ian Carter）受訪時說，「這些照片都沒有經過任何處理，的確都是二戰時所拍攝的。」

英國帝國戰爭博物館 （Imperial War Museum）出版的一本新書《第二次世界色彩大戰》（The Second World War in Colour） 。（圖／翻攝自亞馬遜網路書局）

實習記者劉雪兒／綜合報導

人們看到的第二次世界大戰畫面大多為黑白色，由英國帝國戰爭博物館 （Imperial War Museum）出版的一本新書《第二次世界色彩大戰》（The Second World War in Colour），裡面記錄了二戰罕見的彩色照片。

事實上，彩色膠卷早在第二次世界大戰時候已經存在，對於當時而言是非常罕見且相對較新的技術。根據《CNN》的報導，《第二次世界色彩大戰》作者卡特（Ian Carter）受訪時說，「這些照片都沒有經過任何處理，的確都是二戰時所拍攝的」。

卡特說，英國資訊部（British Ministry of Information）當時擁有少數的「Kodachrome」膠卷，並委託比較謹慎的官方攝影師拍攝進行實驗。實驗期間，總共拍攝了大約3000多張彩色照片，但成功被保存下來的僅佔了半數。

在1949年，這些成功被保存的彩色照片被收入英國帝國戰爭博物館，博物館藉由這次新書出版，讓一些70多年以來未公開出版過的二戰彩色照片面世。

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