爸爸不要看！LamiGirls隊長露D奶　全裸叫他「轉過來看」

圖文／鏡週刊

中華職棒Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊「LamiGirls」的現任隊長巫苡萱，最近發行2020年寫真月曆，擁有蜜桃翹臀和犯規水蛇腰的她，是男人心目中的完美小隻馬，本刊獨家取得她挑戰最大尺度的D奶全裸照搶先曝光，讓粉絲一飽眼福！

巫苡萱幾乎每週都花好幾個小時上健身房跑步以維持身材，這次的寫真月曆主題是她發想的12星座，共換了12套造型，也是她繼去年的寫真後，再度挑戰全裸尺度，身上只有一塊布象徵純潔處女座，她笑說：「雖然有安全措施，但男燈光師幫我調整時因為不好意思，幾乎完全背對我，我只好說沒關係，你就轉過來吧！」

收暖心雞湯 活逮色狼

巫苡萱加入LamiGirls啦啦隊已經4年，大部分粉絲都很貼心，還曾收到粉絲自己煮的雞湯，但也遇過令她傻眼的禮物，「有次其他隊員收到粉絲寄來的禮物，打開一看竟然是一副戴過的假牙，大家都嚇傻！」她還遇過被粉絲跟蹤回家，嚇得她沒多久就趕緊搬家，「對方先傳給我鹹濕訊息，之後一回到家，就在門口被人叫住，他遞給我一張紙條，因為上面的字似曾相識，我才想起是同一個人！」

請繼續往下閱讀...

巫苡萱表示，以前當展場主持人時也很容易遇到變態偷拍，還曾氣到直接衝下台抓人，「那個人連續來了二天，第一天我請工作人員上前關切。第二天更誇張，他手上拿一台相機、地上再放一台，明顯想偷拍裙底，活動一結束，我就跑下台抓人，問他為何要偷拍，這才知道是日本人，隨後他就被送到警局去了。」

渣男5連劈 心死斬愛

異性緣很好的巫苡萱透露現在單身，但曾交過「很渣」的另一半，常習慣性失聯。她後來抓到男友傳訊息喊別人「寶貝」，雖然當下選擇原諒，但對方「狗改不了吃屎」，不但同時申辦很多門號，甚至還偷吃自家員工，直到抓包他劈腿五次後才分手！她笑說：「以前年輕不懂事啦！現在比較聰明了。」

巫苡萱的寫真月曆一開放預購，首批就搶購一空，連她姐姐都悄悄去買，巫苡萱還問姐姐要不要買幾本回家給爸爸看，但姐姐看到尺度這麼大，笑說：「還是不要好了。」



更多鏡週刊報導

【爸爸不要看】鹿晗土豪粉絲砸重金送房 還想整形成女友關曉彤

【獨家】【寵妻送重機】燒340萬買重機 歐弟讚妻很會騎

【違規現行犯】男星開保時捷違規左轉 女警忘記跟他要簽名

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

