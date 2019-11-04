爸爸不要看！LamiGirls隊長露D奶　全裸叫他「轉過來看」

圖文／鏡週刊
中華職棒Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊「LamiGirls」的現任隊長巫苡萱，最近發行2020年寫真月曆，擁有蜜桃翹臀和犯規水蛇腰的她，是男人心目中的完美小隻馬，本刊獨家取得她挑戰最大尺度的D奶全裸照搶先曝光，讓粉絲一飽眼福！
收暖心雞湯 活逮色狼
巫苡萱加入LamiGirls啦啦隊已經4年，大部分粉絲都很貼心，還曾收到粉絲自己煮的雞湯，但也遇過令她傻眼的禮物，「有次其他隊員收到粉絲寄來的禮物，打開一看竟然是一副戴過的假牙，大家都嚇傻！」她還遇過被粉絲跟蹤回家，嚇得她沒多久就趕緊搬家，「對方先傳給我鹹濕訊息，之後一回到家，就在門口被人叫住，他遞給我一張紙條，因為上面的字似曾相識，我才想起是同一個人！」
渣男5連劈 心死斬愛
異性緣很好的巫苡萱透露現在單身，但曾交過「很渣」的另一半，常習慣性失聯。她後來抓到男友傳訊息喊別人「寶貝」，雖然當下選擇原諒，但對方「狗改不了吃屎」，不但同時申辦很多門號，甚至還偷吃自家員工，直到抓包他劈腿五次後才分手！她笑說：「以前年輕不懂事啦！現在比較聰明了。」
巫苡萱的寫真月曆一開放預購，首批就搶購一空，連她姐姐都悄悄去買，巫苡萱還問姐姐要不要買幾本回家給爸爸看，但姐姐看到尺度這麼大，笑說：「還是不要好了。」
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