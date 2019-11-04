被評為東京必喝5大咖啡　DoMo Cafe禮盒再奪「觀光伴手禮」金牌

▲DoMo Cafe推出的咖啡耳掛包禮盒，奪下「觀光伴手禮」金牌。（圖／DoMo集團提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣旅宿品牌DoMo集團旗下的DoMo Cafe曾被評選為「東京必喝5大咖啡」，新開發推出的咖啡耳掛包禮盒，在「2019 Artisan Festival韓國國際技能人大賽」中再奪下觀光伴手禮金牌。這款咖啡禮盒採用簡約環保的設計，並使用台灣特色的印花胚布，結合環保，成功在各國近百件作品中脫穎而出。



「2019 Artisan Festival韓國國際技能大賽」3日晚間在釜山BEXCO國際展覽中心舉辦，主辦單位為韓國技能人協會、韓國文化體育觀光部、釜山市政廳等機構舉辦，今年有來自韓國、荷蘭、澳洲、台灣、泰國、日本、馬來西亞、香港、新加坡、大陸、越南、印度、克羅埃西亞等13個國家，超過千名選手參與盛會。

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▲台灣旅宿品牌旗下的DoMo Cafe禮盒，在「2019 Artisan Festival韓國國際技能大賽」中奪下參加觀光伴手禮金牌。（圖／DoMo集團提供）

該競賽已經辦理14年，今年首度新增觀光伴手禮競賽，吸引來自各國近百件作品參賽，最後由台灣DoMo Cafe推出的咖啡耳掛包禮盒奪下金牌。DoMo集團執行長李奇嶽表示，去年DoMo Cafe獲得Panasonic評選為「2018東京必喝5大咖啡」之後，便開始緊鑼密鼓開發咖啡耳掛包禮盒，除了要呈現好的設計感，還要考量市場推廣性、量產可能性及包裝成本，其中是否能重現如在店內享用到完美的咖啡風味是關鍵。

▲李奇嶽說，開發咖啡耳掛包禮盒時，能否重現如在店內享用到完美的咖啡風味是關鍵。（圖／DoMo集團提供）

李奇嶽說，禮盒最後決定採用簡約環保的設計，包裝使用台灣特色的印花胚布，結合環保，還可以當做女性化妝包，這次獲得韓國觀光伴手禮金牌肯定，很感謝同仁的努力，更感謝台灣觀光局長期的支持與鼓勵。



DoMo Cafe是在東京大久保中連接台日的咖啡，店中採用台灣知名咖啡店Fika Fika以及日本京都知名咖啡店Caffe Verdi的咖啡豆，店內裝潢極富現代感，吸引非常多日本女性消費者前往。

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