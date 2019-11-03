男嬰肛門被插3.5cm繡花針...出院6天後「斷了3根肋骨」　新手父母竟均不清楚

▲軒軒目前仍未脫離危險期。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川成都出生50天的男嬰軒軒（化名）於10月31日晚，因顱腦多處骨折被緊急送醫，而就在10幾天前，醫生還曾從嬰兒的肛門處，取出一根3.5公分長的繡花針。由於受傷情況很可疑，院方打電話報警，但目前案件陷入羅生門，軒軒家屬均表示不清楚，「我們也是懵的。」

▲檢查結果。（圖／紅星新聞）

多處骨折

據《紅星新聞》報導，軒軒母親王女表示，平時夫妻倆都在家帶小孩，「與孩子都是寸步不離」，事發當天，孩子父親發現軒軒臉色蒼白、呼吸困難、手腳冰涼，還開始抽搐，隨後立刻將其送到醫院，而此時，離軒軒上次出院還不到6天。

成都市婦女兒童中心醫院急診科醫生表示，當晚男嬰是被救護車送來的，「一來就被轉入了PICU(兒科加護病房)」，檢查結果顯示，他顱腦多處骨折，左側第7、8、9肋骨前段陳舊性骨折。

家屬稱，骨折是軒軒10月14日從床上摔下的舊傷，但根據昨（2）日的檢查結果，醫生提出質疑，稱對比發現，這次受傷位置與上次不一樣，「而且如果從床上摔下，一般是局部性骨折，娃娃這次是多發性的線狀骨折，還斷了3根肋骨。」

▲孩子摔下的床大概高60公分。（圖／紅星新聞）

肛門插有3.5公分繡花針

10月14日那天，王女準備幫兒子換衣服時，軒軒從床上摔了下去，隨後被送到醫院。然而治療4天後，護士在幫忙換尿布時，意外發現軒軒肛門處插有一根3.5公分繡花針，院方立刻讓家屬報警。

王女說，「我們當時也很吃驚，在醫院的時候才發現的，之前都沒有。針插進屁股，孩子卻很正常，也沒有哭鬧，我媽和老公換尿不濕（尿布）時都沒發現。」

▲四分之三的針呈黑色。（圖／紅星新聞）

報導稱，這根曾插入嬰兒肛門的針，四分之三的部分都呈黑色，只有四分之一是正常的銀色。警方隨後介入調查，排出是醫院醫用針的可能性，在幫軒軒父母做筆錄時，未見他們有何異常反應，「小孩父母不能解釋（為何會出現針），表示也很懵」。警方指出，「那個針扎得有點久了。」但當天並未立案。

在10月31日軒軒再度被送到醫院時，醫護人員認為受傷很可疑，建議家屬報警，但卻被拒絕。王女說，「上次報案都沒查清楚，這次報了有啥用呢？查得清楚嗎？監控也沒有。」

▲王女與丈夫的結婚照。（圖／紅星新聞）

家屬均稱不知請

對於孩子接二連三受傷，軒軒父母說，「我們也覺得很神奇，咋可能嘛？我們也都是懵的」，自己家平時跟鄰居關係都很好，也未曾與人結怨，而且也都沒有不良嗜好。

鄰居則透露，王女今年剛滿20歲，去年10月與26歲的丈夫結婚，一家人都很疼這個兒媳婦，「基本從耍朋友到生孩子，她要什麼（公婆）就滿足她」。孩子出世後，爺爺奶奶也都對孫子很好。

不過在親戚黃男看來，王女脾氣不是很好，有時候和老公吵架，還會動手打對方，「除了打臉、抓臉，還會摔東西，水瓶、花瓶都被她打碎過。」這一說法被王女否認。

直至昨日，醫生在向孩子父母告知檢查結果時，曾詢問是否為外力所致，對此孩子父母均表示否認。目前，軒軒仍在加護病房內，還未度過危險期，「一直帶著呼吸機」，案件仍在進一步釐清中。

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