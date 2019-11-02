國際藝術文化交流！高市青山國小師生作品　2400公里遠東京展

▲雄市青山國小師生繪畫、書法、攝影等作品，於11月中旬到日本東京「青山小學校」展出，進行國際藝術交流 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

高雄市青山國小以「藝術為元素，交流為橋梁」，經前後校長20年來努力，跨出了國際交流的第一步，該校徵選師生繪畫、書法、攝影等作品，於11月中旬到約2400公里外的日本東京「青山小學校」展出，期待明年可以在該校觀摩到東京青山小學校師生的作品。

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▲繪畫、書法作品。

青山國小校長陳宜亨表示，該校一直以來都很重視藝術教育的推動，從20年前盧安來校長引進藝術家駐校後，透過藝術作品賞析及指導，讓藝術種子播灑於校園中，啟蒙青山孩子的藝術學習，並期有開花結果的一天。

學校團隊奇思創想，決定以藝術教育的成果為基礎，讓青山師生藉以「藝術為元素，交流為橋梁」，跨出國際交流的第一步；也就是讓國際交流普及化，學生只要有一筆、一紙、一色料，就有機會跨國去交朋友，實現國際教育「國際素養」的目標。

陳校長說，接下來交流國家及方式就顯得很重要，經參酌各校國際交流樣態及經驗，決定辦理別具意義的「校名同為青山小學」國際交流活動；經經評估外部可協助的人力資源後，決定邀請日本東京港區立「青山小學校」成為我們首次藝文國際交流的對象。

2019年初，學校擬妥正式邀請中文稿及簡介，透過高苑科大林文傑博士、小港樂齡中心梅澤弘樹老師翻譯後，委請日本友人御厨正敬社長、原田美妙社長的居間聯繫，取得東京青山小學校的應允面會。

7月上旬，他帶著學校文宣，由友人安排前往青山小學校拜訪下城英和校長及高須賀俊秀副校長，雙方敲定建立「以兩校師生繪畫、書法、攝影作品為交流素材」的共識。先將該校師生作品，送往東京青山小學校，於11月15~16日在其學生成果展覽會中展出。

這次校方公開徵選師生的繪畫、書法、攝影創作件品，精選12件繪畫、2件書法、3件攝影等作品前往展出，並先錄製導覽影片上傳Youtube，再把網址製作成QR code，將連同作品陳設於專屬攤位上，方便東京青山小學校親師生的連線點閱，除增加對該校師生作品的了解，更能對該校有進一步認識。

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