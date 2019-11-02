聰哥禁賽惹火遊戲界　暴雪總裁再道歉：動作太快溝通太慢

▲ 暴雪總裁布拉克為聰哥事件道歉 。（圖／翻攝自youtube／Blizzard Entertainment ）

記者詹雅婷／綜合報導

暴雪嘉年華BlizzCon美國時間1日開幕，暴雪總裁布拉克（J. Allen Brack）一開口就是為香港選手聰哥禁賽一事道歉，坦承處理速度過於急躁，更糟糕的是溝通太慢，「我非常抱歉，這責任在我身上。」只不過，他的道歉再度引發推特網友的強烈抨擊，直指他口中的話太過空洞。

暴雪娛樂旗下卡牌遊戲《爐石戰記》賽事先前爆出爭議，也就是香港選手因為受訪帶著防毒面具受訪、喊出支持香港的口號，被取消第2賽季獲得獎金並禁賽1年，儘管事後修正為獎金保留、禁賽半年，但還是引起許多人的不滿。

布拉克表示，大約在一個月前，爐石戰記的賽事有機會把全世界凝聚在一起，但最終卻失敗，「我們做決定的速度太快了，然後更糟的是，我們太慢才開始和所有人溝通…最讓我覺得不開心的事情有2個，首先我們沒有達到為自己設定的高標準，再來就是，我們也沒有做到我們想要的。對此，我很抱歉，責任在我。」

但此話一出，推特網友立刻反擊，更有人直指布拉克口中的道歉極其空洞。網友提到，「這才不是道歉，這就像暴雪一開始發出聲明的翻版，他們不是為了懲罰選手而道歉，是因為『動作太快，又花了太多時間發表正式聲明』。」

This is an empty apology which is all form but lacks substance. Without even mentioning the name of blitzchung, who knows what he's apologising for.#BlizzCon#StandWithHongKong pic.twitter.com/zwQQhl2Ftg — Lazyyyyyyy (@Lazyyyyyyy) November 1, 2019

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