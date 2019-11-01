T會影響工作表現…公司竟用這理由解雇！　高雄市勞工局：最高可罰150萬



▲多元性別工作平等。（示意圖／高市府勞工局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高市勞工局接獲兩起職場多元性別歧視案例，其中一例為餐廳雇用女服務員但最後發現「她」其實是「他」，隨即面談，最後該名服務員不堪精神壓力黯然離職；另一名女性勞工，因為被公司發現她其實已經出櫃，是女同性戀者中的T，公司認為T會影響工作表現，直接將該勞工解僱。高市勞工局長王秋冬表示，一旦被調查認定屬實，最高將罰150萬元。

高市勞工局長王秋冬表示，年初高雄某餐廳錄取一名女性服務生，但經過幾天相處，店長赫然發現「她」其實是「他」，隨即面談，認為勞工沒有據實以告真實性別，是不誠實的行為，還規勸「同性戀未來很辛苦，你要想清楚…」最後該名服務員不堪精神壓力黯然離職。

另一例則是某公司錄取中性化打扮的女性勞工，後來發現她其實已經出櫃，是女同性戀者中的T，公司認為T會影響工作表現，直接將該勞工解僱。

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局長王秋冬強調，依照《性別工作平等法》第7條規定，雇主對求職人或受僱人不得以性別或性傾向而予以差別待遇。如雇主以性別來決定招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等條件，依《性別工作平等法》可處30至150萬元罰鍰。

另外，雇主有義務防治性騷擾行為發生。如僱用受僱者三十人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示；雇主於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。如違反可罰10至50萬元罰鍰，並應公布姓名等，罰則不輕。

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