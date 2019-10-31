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泵浦車檢驗黃牛案4業者遭聲押　至少25輛危險車仍全台趴趴走

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▲▼士林地檢署偵辦泵浦車代驗黃牛案，約談62名被告與證人到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲檢廉調30日全台大搜索約談62名民間車輛檢驗廠和代驗黃牛等業者到案。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

士林地檢署偵辦2017年陽明山仰德大道混凝土泵浦車車禍4死案，意外查到全台3家民間代驗廠涉嫌透過檢驗黃牛收賄，用俗稱「選手車」頂替代驗，扣除已肇事報廢的車輛，還有25台造假通過檢驗的泵浦車，疑似至今仍在台灣道路上四處行駛，有待追查，檢察官31日先依涉嫌行收賄等罪，向法院聲請將3名代驗廠業者、1名黃牛收押禁見。

▲▼辦案人員在桃園鴻湧檢驗廠外，拍到疑似代驗黃牛塗改「選手車」上車牌特徵，準備頂替危險車冒驗。（圖／記者劉昌松翻攝士林地檢署）

▲代驗黃牛正在塗改「選手車」上車牌特徵，準備頂替冒驗。（圖／士林地檢署提供）

士林地檢署是在偵辦信詠公司的混凝土泵浦車，在2017年7月19日，於陽明山仰德大道下坡路段失控俯衝，造成包括駕駛在內4死8傷慘劇，發現肇事原因包超重、傳動軸掉落、最扯的是車上已經10幾年沒有手剎車，竟能通過車輛檢驗。

持續追查發現，信詠疑似透過代驗黃牛，把明知無法通過檢驗的車輛，送到台中特威力代檢廠，而全台至少包括桃園的鴻湧、維邦2間代檢廠也有類似情形，疑似透過黃牛以每車每次6萬到8萬不等的代價，以協助竄改檢驗數據，以及用俗稱「選手車」的安全車輛，塗改車輛車牌後頂替冒驗。

▲▼陽明山仰德大道去年發生水泥壓送車追撞22車及民宅等重大車禍，造成4死9傷，水泥車駕駛等6人遭起訴。（圖／資料照）

▲仰德大道混凝土泵浦車肇事導致4死意外，揭發全台代驗黃牛危害公眾往來安全弊端。（圖／資料照）

檢廉調與警憲單位在30日發動全台大搜索，在23個處所約談62人到案，經檢察官漏夜訊問，其中34名被告分別被諭令請回，或是1萬元到20萬元不等金額交保，3間代檢廠負責人以及1名代檢黃牛因涉嫌行、收賄以及偽造文書罪嫌情節較重，且有勾串或湮滅事證之虞，因此在31日向法院聲請將這4人羈押禁見。

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