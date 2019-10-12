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太平洋花彩節16吋煙火照亮夜空　花蓮旅宿業住房率爆滿

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▲▼16吋的煙火彈讓花蓮的夜空就像空中夜花園般的璀璨亮麗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

16吋的煙火彈讓花蓮的夜空就像空中夜花園般的璀璨亮麗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「2019太平洋花彩節」璀璨點亮花蓮夜空，加上雙十連續假期吸引大批國內外遊客朝聖，活動會場及鄰近東大門夜市人潮絡繹不絕，共同感受花園城市的魅力，各大旅宿業住房率客滿。縣長徐榛蔚11日熱情邀請活動代言人甜心主播林柏妤一起逛夜花園，觀賞開幕限定的花彩星空秀，16吋的煙火彈讓花蓮的夜空就像空中夜花園般的璀璨亮麗。

太平洋花彩節即日起至11／30，連續52天活動，以「花」為主題，共分為9大展區，每一區都採用不同的特色手法呈現。如「花現針愛秀」以金針花為發想，金針花花語忘憂、歡樂同時也象徵母愛，是一座寬達20米、高達10米並結合夢幻3D電腦動畫及各種震撼光效共同展演的大型光影裝置藝術秀，希望所有人都能忘憂、歡樂。

▲▼16吋的煙火彈讓花蓮的夜空就像空中夜花園般的璀璨亮麗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮「2019太平洋花彩節」登場，加上雙十連續假期吸引大批國內外遊客朝聖，鄰近東大門夜市人潮絡繹不絕。

活動也設置適合全家人一起遊玩的親子活動「花Young樂園」、「互動花徑」，給小孩一個自由、奔跑、歡樂的空間，也為網美們設置美拍打卡地標「我愛花蓮」地景藝術，由多達2500組LED稻穗與百合花燈飾所打造而成，設置好拍照台，讓遊客能拍下美麗難忘的回憶。秘密景點「花池倒影」、「花之噴泉」絕對不可以錯過，可以從生態池後方的涼亭，俯瞰這兩個絕美展區，是最佳美拍打卡景點。

▲▼16吋的煙火彈讓花蓮的夜空就像空中夜花園般的璀璨亮麗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，還沒前往六十石山、赤柯山賞金針的朋友，10／15前趕緊抓住花期尾巴，徜徉美麗的金針花海。好山好水好人情的花蓮是創造幸福、圓夢的城市，期盼花蓮的進步與發展都有大家的影子相伴。花花接力後11月更迎來盛岡山車、12月聖誕嘉年華及跨年晚會，歡迎大家來花園大口呼吸新鮮空氣，滿載活力及元氣回歸工作崗位。

▲▼16吋的煙火彈讓花蓮的夜空就像空中夜花園般的璀璨亮麗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚邀請活動代言人甜心主播林柏妤一起逛夜花園。

為便利民眾前來「2019太平洋花彩節」遊玩，縣府將於東大門廣場保留為停車場使用，使遊客前來參觀不必煩惱停車問題，海內外來花蓮遊玩的旅客，可到花蓮六期重劃區一起逛夜花園，同時利用秋冬國旅1,000元住宿補助及夜市200元消費券，白天看山看海，呼吸新鮮空氣，晚上逛花彩節、東大門夜市，體驗花蓮「花花夜世界」之美，活動自即日起至11日30日止，每晚18:00~22:00在六期重劃區開放免費參觀。

花蓮縣政府今年首次舉辦太平洋花彩節，活動期間將邀請街頭藝人在會場，以輕柔音樂營造氣氛，讓遊客可以更輕鬆自在漫步在夜花園中。12日起還可以參加FB及IG的拍照打卡活動「來太平洋花彩節-上傳你的新花樣」，於現場服務中心兌換限量紀念禮品（每日100份），活動結束後還可以參加花蓮星級觀光飯店、旅館、及特色民宿住宿券和遊樂園入場券抽獎活動。

相關活動資訊可於下列網址查核
花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/
2019太平洋花彩節官網http://www.hl-pacific-flower.com.tw/about.php
花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

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