　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「不能讓NBA賺國人錢」　大陸業者免費提供盜版連結：快來！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸網路平台提供盜版連結。（圖／翻攝自網路）

▲大陸網路平台提供盜版連結。（圖／翻攝自網路）

記者劉亭／綜合報導

NBA事件持續在大陸延燒，央視、騰訊都陸續停播賽事，沒有電視轉播。大陸有網路平台直接標示，「不能讓NBA賺國人錢」，並且提供盜版的NBA賽事直播連結，並要大家趕快來看。

雖然目前大陸沒有轉播，但很多球迷開始尋找其他管道觀看，大陸一家網路平台上介紹，「籃球無界，但是我們有國家，從此不可能再為NBA花一分錢」、「我們提供盜版的NBA賽事直播源給大家看，讓NBA一毛錢也賺不到」。

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在再推特支持香港，雖然哈登出面道歉，仍然澆不熄大陸網友怒火。NBA主席席爾瓦（Adam Silver）隨後又表示支持莫雷的言論自由，再次引發戰火。

▲▼NBA上海賽。（圖／記者陳政錄攝）

▲NBA上海賽許多球迷帶著五星旗入場。（圖／記者陳政錄攝）

NBA中國賽—上海站賽前、賽後記者會取消，場外也沒有贊助商廣告攤位，10日晚上仍低調開打，但無大陸本土電視轉播。據《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，比賽開打前半小時觀眾席已坐滿6成左右，也有不少民眾自帶五星旗、貼五星旗貼紙入內表達訴求。

但也有因「莫雷事件」憤怒不已的球迷，在比賽前夕將價值16000元人民幣（約68000元新台幣）的門票撕毀洩憤，他表示，莫雷事件發生後，他一直希望NBA有人出來好好道歉，但NBA總裁卻說那些話，讓人很心痛，完全不想去看球賽了，「體育無國界，但球迷有國籍，我們球迷首先是個中國人。」

▲▼NBA上海賽，現場球迷擠爆場館。（圖／路透）

▲NBA上海賽，現場球迷擠爆場館。（圖／路透）

ET快訊
NBA球星尬中國！CNN主持人問哈登「最敏感問題」燦笑回應…
連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐！直播主氣炸拍片…網看結果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「不能讓NBA賺國人錢」　大陸業者免費提供盜版連結：快來！

庫存量大減…港警計畫改用「陸製催淚彈」：煙霧持續時間可達25秒

井上雄彥「按讚挺港」遭陸封殺…臉書再貼《灌籃高手》經典對白！3萬網讚爆

無錫高架橋倒塌3死2傷...貨車超載釀禍！30歲媽載幼女困車內

超載貨車重壓！無錫高架橋「側翻」秒塌2傷送醫　救難隊：暫未發現罹難者

無錫斷橋像「一刀切下」！砸地劇震「賓館都在晃」…女逃死一旁痛哭

超載貨車曝光！司機硬載「171噸鋼捲」　網驚嚇：等於3輛坦克疊一起

無錫「高架橋倒塌」關鍵原因曝光　竟是鋼材貨車大超載害的

無錫「倒塌高架橋」僅用22個月完工！品質被評為優良...時任市長被雙開

無錫「高架橋倒塌」壓爛3車　騎士差0.5秒逃死...驚恐狂奔影片曝光

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

「不能讓NBA賺國人錢」　大陸業者免費提供盜版連結：快來！

庫存量大減…港警計畫改用「陸製催淚彈」：煙霧持續時間可達25秒

井上雄彥「按讚挺港」遭陸封殺…臉書再貼《灌籃高手》經典對白！3萬網讚爆

無錫高架橋倒塌3死2傷...貨車超載釀禍！30歲媽載幼女困車內

超載貨車重壓！無錫高架橋「側翻」秒塌2傷送醫　救難隊：暫未發現罹難者

無錫斷橋像「一刀切下」！砸地劇震「賓館都在晃」…女逃死一旁痛哭

超載貨車曝光！司機硬載「171噸鋼捲」　網驚嚇：等於3輛坦克疊一起

無錫「高架橋倒塌」關鍵原因曝光　竟是鋼材貨車大超載害的

無錫「倒塌高架橋」僅用22個月完工！品質被評為優良...時任市長被雙開

無錫「高架橋倒塌」壓爛3車　騎士差0.5秒逃死...驚恐狂奔影片曝光

陳子玄抱兒衝急診室求救　寶寶「雙手已攤下」護理師一看急抱走…陳建隆淚謝

虎科閨蜜遭砂石車輾碎…「另一角度」畫面曝光！白車倒車啟動死亡連鎖

【瑪法達談星】10.09 ~10.15土象星座　處女法律糾紛、積怨和解有望

永和常被酸又擠車又多…他平反「到北市第一快」！　網：機能確實沒話說

「大聯盟糗爺」　老爹季後賽看好球隊全部中箭落馬

【瑪法達談星】10.09 ~10.15火象星座　射手事業守成與開創並進

台東伽藍漁港猛浪突襲！3女遊客「遭捲入海」獲救　2人受傷取消行程

CBA／林書豪有無限開火權　今戰江蘇適應裁判不要再5犯

英國皇室5位最具時尚影響力的女性　梅根與凱特王妃比美，最後贏家還是她

烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救…官員冷回：那不自然！

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

大陸熱門新聞

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

超載貨車曝光　司機載171噸鋼捲

無錫高架橋塌　竟是貨車超載害的

NBA上海賽開打前　陸球迷怒撕7萬元門票

無錫斷橋「一刀切下」　砸地釀劇震

NBA上海賽　球迷用五星旗要簽名

即／江蘇高架橋倒塌　多車被壓

無錫高架橋倒塌3死2傷　貨車超載釀禍

無錫橋塌壓3車　騎士差0.5秒逃死

無錫「倒塌高架橋」22個月完工！品質曾被評優良

無錫高架橋坍塌　已知有2傷送醫

低頭撿早餐！駕駛當場輾斃20歲女騎士

老師罰「吃飯慢就去廁所吃」…幼童每頓看馬桶吞

更多熱門

相關新聞

CNN主持人問哈登「中國最敏感問題」　秒遭制止

NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）日前因表態力挺香港，引發中國網友集體「罷看」，甚至央視也宣布停止轉播NBA賽事，美國參議員盧比歐（Marco Rubio）就表示將去函川普，要求抵制中國的「言論不自由」已經席捲全球。但去函尚未有下文，接著《CNN》新聞網主持人麥克法倫（Christina Macfarlane）因追問NBA其他球員中國問題後，再度遭到冷凍。

小將關鍵放槍　湖人上海戰不敵籃網

MVP連線各拿22分　火箭118比111暴龍

NBA發不了財　上海賽球場變超乾淨

球迷自帶五星旗　中國紅歡迎NBA

關鍵字：

盜版NBA轉播莫雷火箭隊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

喝奶茶也引臭！醫曝「4類食物」讓體味濃爆

連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐

超載貨車曝光　司機載171噸鋼捲

王瞳挨告侵犯配偶權！于美人：正宮有高人指點

長髮正妹盤坐「好市多輪椅」　她氣炸

編劇為何賜死《天空之城》慧娜？

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面