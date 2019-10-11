「不能讓NBA賺國人錢」　大陸業者免費提供盜版連結：快來！

▲大陸網路平台提供盜版連結。（圖／翻攝自網路）

記者劉亭／綜合報導

NBA事件持續在大陸延燒，央視、騰訊都陸續停播賽事，沒有電視轉播。大陸有網路平台直接標示，「不能讓NBA賺國人錢」，並且提供盜版的NBA賽事直播連結，並要大家趕快來看。

雖然目前大陸沒有轉播，但很多球迷開始尋找其他管道觀看，大陸一家網路平台上介紹，「籃球無界，但是我們有國家，從此不可能再為NBA花一分錢」、「我們提供盜版的NBA賽事直播源給大家看，讓NBA一毛錢也賺不到」。

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在再推特支持香港，雖然哈登出面道歉，仍然澆不熄大陸網友怒火。NBA主席席爾瓦（Adam Silver）隨後又表示支持莫雷的言論自由，再次引發戰火。

▲NBA上海賽許多球迷帶著五星旗入場。（圖／記者陳政錄攝）

NBA中國賽—上海站賽前、賽後記者會取消，場外也沒有贊助商廣告攤位，10日晚上仍低調開打，但無大陸本土電視轉播。據《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，比賽開打前半小時觀眾席已坐滿6成左右，也有不少民眾自帶五星旗、貼五星旗貼紙入內表達訴求。

但也有因「莫雷事件」憤怒不已的球迷，在比賽前夕將價值16000元人民幣（約68000元新台幣）的門票撕毀洩憤，他表示，莫雷事件發生後，他一直希望NBA有人出來好好道歉，但NBA總裁卻說那些話，讓人很心痛，完全不想去看球賽了，「體育無國界，但球迷有國籍，我們球迷首先是個中國人。」

▲NBA上海賽，現場球迷擠爆場館。（圖／路透）