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大溪新勝社飛龍團　日本成田新勝寺演出傳統技藝

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▲顏子傑處長率大溪新勝社飛龍團，於日本成田新勝寺演出。（圖／市府提供）

▲顏子傑處長(右一）率大溪新勝社飛龍團，於日本成田新勝寺演出。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園在地廟會文化，前進日本演出，遊客直稱「真精彩」爭搶合照！桃園市政府秘書處15日指出，桃園市受邀參加「成田藝能祭活動」，今年由有百年歷史的大溪區新勝社飛龍團，精挑25位舞龍手到日本演出，踩街遊行中更是吸引遊客爭相與龍頭、龍珠合照，對台灣傳統技藝留下深刻印象，成功將桃園行銷到日本。▲顏子傑處長率大溪新勝社飛龍團，於日本成田新勝寺演出。（圖／市府提供）

率領新勝社飛龍團赴出演出的秘書處長顏子傑表示，桃園市連續3年受邀參加「成田藝能祭活動」，去年由大溪在地五大社頭之一的「大溪共義團」將軍組太子班在祭典開幕式進行表演、遊街獲滿堂彩。今年代表桃園表演的團體，也是有百年歷史的新勝社飛龍團，舞龍是台灣廟會祭典、重要慶祝場合都會出現，象徵祈求風調雨順、國泰民安。

▲顏子傑處長率大溪新勝社飛龍團，於日本成田新勝寺演出。（圖／市府提供）

而龍首、龍身、龍尾重量重，表演時相當耗體力。顏子傑說，此次精挑25位舞龍手到日本演出，也特別為此編排，要將最好的演出呈現在日本觀眾面前。除了參與成田傳統藝能祭外，訪團也前往千葉縣廳拜會知事特別秘書中村充宏、魅力擔當部長田中剛、國際課課長等人，雙方就城市互動交流討論。▲顏子傑處長率大溪新勝社飛龍團，於日本成田新勝寺演出。（圖／市府提供）

顏子傑說，過去四年，桃園和日本的友好城市互動關係佳，雙方交流不流於形式，而進行有深度、也多元的實質交流，藉此延續雙邊的城市友誼。

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