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瘋電影／飛翔吧！埼玉　二線城市的反撲天龍國沒了不起

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文／賴賴

▲▼飛翔吧！埼玉。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

就知道這是個人的菜，爆強的創意，商業性質強，卻也富涵教育內容，將所有可以想像的兩造對立置入，都成立的劇本，高強呀，而已劇場誇張式的浮誇表演，與戲外的自然成對比，加強看戲豐富性，戲裡戲外，城裡城外，不是天龍國的人民，原來有著如此心態，太棒的劇本了啦，非常喜歡說。

最後對打的兩個城市推出名物，這樣的城市推廣，實在好笑又好有意思，整部電影都充滿童話色彩，卻又故意以腐女為TA來刻意走美男風格，又找來二階堂富美來反串男生，這對於愛情推進的過程，也不會令非腐女不舒服，全盤顧慮的商業模式，最後找來龐大的商業置入機制，太聰明的日本電影啦，作筆記作筆記。

台灣編劇、製片、導演做功課的電影。

片　　名：飛翔吧！埼玉
英文名稱：Tonde Saitama
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2019-08-16
片　　長：01時46分
導　　演：武內英樹(Hideki Takeuchi)
演　　員：二階堂富美(Fumi Nikaido) 、 Gackt(Gackt) 、 伊勢谷友介(Yusuke Iseya)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：傳影互動ifilm

劇情大綱

天龍人退散！史無前例最大「戰地區」革命！
埼玉縣在哪？東京的北方。無論是票選「夏天最想前往」、「冬天最想前往」、或是統計「總理大臣出身地」，它都是日本四十七個都道府縣的「倒數」第一，唯一奪冠的項目是:「貧乳」!

自古背負「日本最土縣市」的臭名，埼玉縣民飽受東京的歧視與迫害......身為有「東京市長金搖籃」之稱的白鵬堂貴族學院學生會長，壇之浦百美（二階堂富美 飾）立志繼承老爸的市長志業，盡其所能打壓埼玉縣人，然而就在他愛上假扮成美國轉學生的埼玉縣民麻實麗（Gackt 飾）之後，根深蒂固的信仰價值一夕崩壞！為了解放埼玉，為了自由追尋自己的愛情，百美和麗展開一場關東史上最大革命，衝撞天龍國、解放解放世界！

▲▼飛翔吧！埼玉。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲日本盛行的都市傳說也可以寫進劇本，超棒。

▲▼飛翔吧！埼玉。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲琦玉縣猶如過街老鼠，被東京人看衰。

▲▼飛翔吧！埼玉。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲千葉縣也不是省油的燈。

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