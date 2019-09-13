嚴部長秋節慰勉部隊　犒慰官兵戰訓辛勞

▲ 國防部長嚴德發慰勉特戰部隊，向參加懇親會的家屬致意。（軍聞社記者李一豪攝）

軍聞社記者李一豪宜蘭13日電

今天是中秋節，國防部長嚴德發前往宜蘭地區，代表三軍統帥蔡英文總統，慰勉戰備留守官兵，以及目前正進行戰術行軍訓練的陸軍特戰部隊，偕同弟兄姐妹一起溫馨過中秋，並犒慰他們犧牲假期、戮力戰備訓練的辛勤努力。

嚴部長上午由聯參主管陪同，先後前往海軍中正基地、陸軍第153旅，視導部隊戰備留值實況，慰勉國軍堅守工作崗位的付出，嘉許官兵保衛國家安全的無私奉獻。

▼ 嚴部長慰勉特戰部隊，偕官兵擊掌鼓舞士氣。（軍聞社記者李一豪攝）

▼ 嚴德發部長主持特戰部隊應用射擊競賽決賽，親自為冠軍隊伍頒獎。（軍聞社記者李一豪攝）

行程中，嚴部長特別慰勉戰術行軍至宜蘭地區、暫駐153旅的特戰部隊，並親自為射擊競賽決賽鳴槍，特戰官兵接受行軍訓練洗禮後，紛紛展現忠義驃悍、勇猛頑強的戰技，令部長相當欣慰；部長特別邀請在場人士，為他們迎接挑戰、克服困難的表現給予熱烈鼓掌，表達肯定與讚賞。

另外，適逢中秋佳節，特指部在營區舉辦懇親會，嚴部長藉此機會向眷屬表達敬意，感謝眷屬支持，使官兵能安心服役，致力建軍備戰工作，保衛國家安全。

嚴部長說「弟兄姐妹的成功，各位寶眷居功厥偉，你們是幕後最重要的推手。」國軍大家長的親切關懷與平易近人，感染現場氣氛，眷屬紛紛熱情向部長問候、合影，官兵眷屬共聚一堂過中秋，場面相當溫馨。

▼ 國防部長嚴德發出席部隊懇親會，親切抱起官兵的子弟，場面溫馨。（軍聞社記者李一豪攝）

▼ 嚴德發部長視導海軍基地，瞭解當面情勢。（軍聞社記者李一豪攝）

▼ 嚴部長視導宜蘭地區駐軍，慰勉官兵戰訓辛勞。（軍聞社記者李一豪攝）

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