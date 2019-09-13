【瑪法達談星】09.11~09.17水象星座　天蠍事業心機魔高一尺、道高一丈

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（09.11~09.17）水象星座運勢。

圖文／鏡週刊

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

以守代攻，固本為上。階段任務即將進入尾聲的這段日子，收拾戰場、拍板定案或專案結清，將是重要主軸。事業核心業務有聲有色，可望接二連三出現佳音助長期樂觀情勢發展。只是，無法兼顧其他較長期或遠地事物的關注，恐將出現若干負面小挫。近期還可能因小失誤或小疏漏引發連鎖效應，不可不慎。偏財佳。愛情是翱翔幸福雷達邊界。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

無畏無懼，一戰成名。延續上週好運、守護星與太陽呈吉兆的這段日子，儘管跨進年度個人心情相對低檔，恐有淡淡牽掛或惆悵，但專業上卻不失犀利，辛辣勇猛風格不減反增。勇於承擔，接受迎面而來的人生、事業或金錢豪賭測試。事業心機發揮得恰到好處，魔高一尺、道高一丈。理財與工作頗有趨吉避凶直覺。愛情是種天人交戰的矛盾。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

千迴百轉，暗波洶湧。繼上週之後、守護星轉與火星對衝的這段日子，仍恐是今年度挑戰度較高、考驗也較密集的壓力帶。除了面對內外在情勢無法掌握，周遭凶險環伺、爾虞我詐，易有判斷失準、腹背受敵的尷尬處境。事業共識稍弱、各有立場，恐有協議破局、合作摩擦或其他內部矛盾。財運不佳，注意理債保險。愛情是缺乏遮蔭的烈陽。



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