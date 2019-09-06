「吉姆在這裡」！英1600年馬賽克壁畫出土...文物中驚見「簡體中文」

▲ Boxford挖掘出馬賽克壁畫，類似作品在全球僅3件，極為珍貴。（圖／翻攝自 Boxford History Project官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

考古學家最近在英國西伯克郡（West Berkshire）一座名叫Boxford的村莊內，挖掘出一幅具有1600年歷史、體積龐大的羅馬馬賽克壁畫，上頭繪製的圖樣精緻，保存也十分完整。由於類似作品目前在全球僅保存3件，可說是極為珍貴。不過更令人驚訝的是，有眼尖網友在官網釋出的出土文物照片中，竟然發現有塊石頭上刻著用簡體中文寫道的「吉姆在這裡」。

綜合《BBC》及《太陽報》報導，這幅馬賽克壁畫是一群業餘的考古學家在2017年所發現的，不過因為作品體積龐大，憑藉當時的設備，無法立刻開展挖掘工作，因此他們決定先暫時將壁畫用土壤重新掩蓋，讓當地農民繼續使用這塊土地耕耘。直到最近，考古團隊在條件允許的情況下，號召了許多有興趣參與挖掘工作的民眾一同加入，只花了10天的時間，就讓這幅壁畫的全貌再次攤在陽光下。

▲ 不少民眾志願前來參加壁畫挖掘行動。（圖／翻攝自 Boxford History Project官網）

羅馬及希臘建築藝術學家畢生（Anthony Beeson）提到，這樣的馬賽克壁畫在全世界僅僅只有保存三件，在英國也是第一次發現，相當珍貴，因此又被譽為是「英國近50年來，最令人興奮的發現」。它是在1600年前完成，形狀是長寬均6公尺的正方形，整幅作品講述了希臘神話中，天神宙斯的孫子佩洛普斯（Pelops）在戰車比賽後，贏取希波達米亞公主（Hippodamia）芳心的故事。參與了挖掘工作的考古學家尼克（Matt Nichol）也補充，這幅馬賽克作品的圖畫都是「首屈一指」，細膩又精緻，價值肯定不斐，「挖掘這幅作品還有一種特別的興奮感，是我從來沒有在以前參與考古的其他項目中感受到的。」

這幅馬賽克壁畫將在7日開放對外參觀，不過因為它的位置屬於私人耕地，經過協調之後，作品將被精心安置。主導考古行動的愛普頓（Joy Appleton）表示，「現在我們已經透過揭開壁畫的面紗，一窺Boxford村的歷史軌跡，這幅畫接下來將會繼續被保留在此，畢竟它對於博物館來說實在太大了，當地民眾也希望它繼續留著。」

▲ 出土文物中驚見用簡體中文寫著「吉姆在這裡」的石塊 。（圖／翻攝自 Boxford History Project官網）

除了壁畫之外，一同出土的文物中，有一樣文物意外吸引了網友的目光。在考古團隊於官網放上的活動照片中，可以清楚見到其中一張照片裡，出土的文物中，有一塊石頭清楚地用簡體字刻著「吉姆在這裡」。

這令網友們看了忍不住直呼「看來中國造出了時光機」、「原來中國人老早就到過西方啦！」、「其實是上周剛埋的石塊吧」、「有字的石塊大概是後人不經意間遺留在此的，並不是跟畫在同一個年代埋於地下的」、「這難道不是惡搞、造假的嗎？簡體字是近代才有的，騙誰呢？」