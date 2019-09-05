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自閉症少年車站彈奏《波希米亞狂想曲》　專注靦腆模樣引34.5萬次觀看

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▲自閉症少年車站演奏「最愛曲目」感動萬人。（圖／翻攝自推特／@kayleybennett7）

▲亞爾菲（Alfie Bennett）開始彈奏他最愛的英國皇后樂團招牌曲《波希米亞狂想曲》。（圖／翻攝自推特／@kayleybennett7）

實習記者范芷菱／綜合報導

英國12歲的自閉症少年亞爾菲（Alfie Bennett）日前與家人搭火車時，突然走向一旁的公共鋼琴，坐下開始彈奏《波希米亞狂想曲》，只見他專注地演奏時而對著鏡頭露出靦腆的微笑。他的媽媽將這段影片分享到網路上，吸引大批網友留言按讚，觀看次數更是高達34.5萬次。

據CNN報導，亞爾菲9歲就被診斷出罹患自閉症，但非常熱愛音樂，不僅自學鋼琴、還會彈吉他，他的夢就是成為一名音樂家；上（8）月31日與家人搭火車到伯明罕新街火車站（Birmingham New Street）時，他突然看到站內放著一台公共鋼琴，於是便走過去開始彈奏他最愛的英國皇后樂團招牌曲《波希米亞狂想曲》，而媽媽凱莉（Kayley Bennett）就在一旁幫他錄影。

▲自閉症少年車站演奏「最愛曲目」感動萬人。（圖／翻攝自推特／@kayleybennett7）

▲凱莉（Kayley Bennett）與丈夫希望透過網路將亞爾菲的音樂才華展現大眾。（圖／翻攝自推特／@kayleybennett7）

影片中可以看到，亞爾菲展現出自信的一面，從容且專注地彈著鋼琴，有時候眼睛對到鏡頭還露出些許羞澀。坐在鋼琴旁邊的路人也被他的琴藝擄獲，時不時轉頭欣賞表演，路過的人也紛紛放慢腳步來聆聽。

凱莉表示，亞爾菲自學鋼琴約3年，其中最愛的曲目就是《波希米亞狂想曲》，其實當天也有彈奏德布西的《月光》，「路過的民眾中有人在錄影，有人則是感動地流下眼淚，但太多人前來詢問兒子的狀況與音樂能力，所以無法從頭到尾地拍攝。」對於亞爾菲不受外界影響的表現，凱莉覺得很驚奇也很驕傲。

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這段影片在網路上吸引大批網友留言按讚，觀看次數更是高達34.5萬次。凱莉與丈夫希望透過網路將亞爾菲的音樂才華展現大眾，也希望藉此讓外界提高對自閉症患者的認識。

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