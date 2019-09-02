北宜擦撞爆「鋸子割脖」見血！目睹女友撞水泥護欄…跑車男遭起底

記者鄒鎮宇／台北報導

新北市北宜公路33公里處日前發生行車糾紛，一名開著要價百萬MAZDA MX-5的39歲郭姓駕駛，遭一名駕駛BMW轎車的24歲楊姓男子追撞，雙方下車理論時發生口角，郭竟拿出鋸子攻擊，事後也坦承是看到女友受傷才會出手，雙方互相提告後已私下和解。

楊男8月31日開著BMW載著朋友要去宜蘭，行經北宜公路33K時遭到郭男駕駛擦撞，見到對方沒有停下車而是逃逸，氣得加速追人，並直接追撞上對方的車尾，這才雙雙靠邊停車。

▲▼郭男拿出鋸子攻擊楊男。（圖／民眾提供）



郭男與女友下車理論，兩名男子瞬間爆發口角，當郭男女有拿出手機蒐證時，被楊男狠推一下，直接撞上一旁的水泥護欄，導致頭部當場流血、暈眩。郭男見狀當場爆氣，從車上拿出鋸子攻擊，楊則拿出鐵棍反擊，場面一度緊張。

警方獲報到場後，楊男的脖子遭鋸子劃傷，郭男則被鐵棍敲傷頭部，三人送醫後雖無大礙，卻互相提告，訊後將2人依傷害、殺人未遂、毀損移送法辦。事後，郭姓男子也被起底，原來他是臉書的知名版主，常在北宜路段幫忙。

郭男表示，他是看到女友受傷才會生氣，因為對方事後送醫診斷腦震盪，急診了兩次都頭暈目眩。事後，雙方冷靜後也決定撤告和解，讓整起事件落幕。