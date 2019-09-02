新竹翁開車上桃園　熱昏頭撞樹躺路旁！警即時救援助返家

▲警方即時救護因身體不適自撞路樹躺路旁的彭姓老翁。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣75歲彭姓老翁2日獨自駕車北上桃園龍潭，卻因天氣炎熱導致身體不適而不慎自撞路樹躺臥路旁，幸經員警巡邏發現，為了安全起見，以巡邏車將老翁載返派出所內細心照料，並提供熱食茶水讓老人解渴消暑舒緩後，通知家人將老翁接返家。

▲員警扶老翁上警車載回安置。（圖／龍潭警分局提供）

警方表示，龍潭分局龍潭派出所警員楊介銘及曾嘉偉於上午執行巡邏勤務，行經龍潭區福龍路段時，發現有一名年邁老翁躺坐於路旁，員警擔心天氣炎熱易生危險，立即停車趨前關心，才發現老翁是駕車在前方道路發生自撞，警方發現老翁疑有輕微中暑情形，隨即將老翁攙扶至路旁大樹下避暑，並到附近超商購買茶水給予解渴消暑，同時並通知消防救護人員到場協助。

彭姓老翁表示，早上從家中獨自開車要前往桃園修理電器後就準備回家，未料可能是天氣過度炎熱，突然身體不適昏眩，不慎撞上路旁路樹，因人生地不熟，擔心害怕體力會耗盡，身上又沒有手機，才會無助的呆坐在路旁休息，老翁一再向員警強調自己雖然年紀大，但頭腦非常清楚，可能是一時熱暈又忘了服藥突然暈眩。

▲警方提供熱食茶水讓老人解渴消暑舒緩。（圖／龍潭警分局提供）

經消防救護人員檢視老翁無大礙後告知可返家休息，員警仍擔心年邁老翁人生地不熟，如讓其獨自返家恐易生危險，為了安全起見則以巡邏車將老翁載返派出所內細心照料，並提供熱食茶水讓老人解渴消暑舒緩後，通知新竹的家人前來將老翁接返家。家屬到派出所後表示老翁有高血壓、糖尿病之病例史，知道了發生經過，幸好遇到警方及時援助，否則後果不堪設想，並由衷感謝員警的積極協助及妥善照顧。