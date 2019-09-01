忠義形象傳千年郭董也篤信　大陸各地打造「關公」品牌

▲世界最大關公青銅像湖北荊州揭幕。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

三國時代的名將關公，近年來成為大陸許多地區致力打造的文化品牌，包括河南南陽推動卧龍崗武侯祠文化園建設、山西運城關公文化旅遊節、2018中國·賒店國際關公文化旅遊節等。宣佈參選總統的郭台銘，也曾公開向關公請示，「怎麼樣為台灣的平民百姓、年輕人做一點事情」。

綜合陸媒報導，山西運城市舉辦「第30屆關公文化旅遊節」，是因為「關公文化，作為中華優秀傳統文化的代表之一，經過1800多年的傳承發展，其『忠義仁勇』的核心理念影響極其深遠，具有豐富的時代價值。」

▲關公在中國傳統戲曲中的形象。（圖／翻攝自《中新社》）

在一些地區，「關公」也成為在地的文化傳承、發揚的載體，例如山西的第十屆關公文化旅遊節，「採取文化論壇，戲劇、民俗表演，非遺、文創、特色產品展示等方式，著力打造劉關張忠義文化藝術走廊，探索關公忠義仁勇精神與社會主義核心價值觀、晉商文化、企業家精神的融合統一，積極引導社會力量和新的社會階層人士參與關公文化研究與弘揚，助推文旅產業深度融合。」

郭台銘於今年4月17日來到淡水武聖宮，向關公進行參拜。當時他曾說，「有一次關公顯靈，找了關公的兄弟，民進黨的柯建銘，想要比較哪間廟宇的關公比較靈驗，隨後找了多位時任立法委員一起來到淡水武聖宮參廟，據說這邊的宮主是濟公活佛轉世，他當天帶我去了一間小房間，轉達了一段話給我，而我也將這段話給記了下來，但天機不可洩漏。」

▲篤信關公的郭台銘，特別在家裡書房供奉關公神像。（圖／翻攝自YouTube／Joeman Show ）

關公本名關羽（約158年至167年－220年）字雲長，司隸河東解（今山西省運城市）人，受封漢壽亭侯，在小說《三國演義》中，與張飛、趙雲、馬超與黃忠合稱「五虎上將」，因其忠義的形象，後世將他與孔子並稱「武聖」與「文聖」，佛教文化中的關公又稱「伽藍菩薩」，道教則尊其為協天大帝、伏魔大帝、翊漢天尊等。