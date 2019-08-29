柯文哲向中央搶人　林飛帆昔日戰友回鍋北畜總座

▲外號「雞農哥」的姚量議可望回鍋台北畜產公司總經理。（圖／鏡週刊提供）

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台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，市府人事也進行小幅調整。本刊掌握，為了重新整頓北市府投資48％股權台北畜產公司，柯文哲近日向中央搶人，找來太陽花領袖林飛帆昔日社運戰友「雞農哥」、中央畜產會副執行長姚量議回鍋出任北畜總經理，北畜下週三（9月4日）將召開董事會通過這項人事案。

本刊獨家取得台北畜產公司董事會的會議議程，9月4日上午9點半，將由北畜董事長葉文忠主持董事會，其中討論事項第一案，就是姚量議回鍋總經理的人事案。

市府官員透露，此項人事案由柯文哲日前在晨會上親自拍板，並將由士林農會系統的現任董事長葉文忠在董事會上提名，而因市府派、士林農會派的過半董事都力挺這項人事，姚量議回鍋總經理的人事案可望在下週三通過。

本刊掌握，柯文哲日前在市府晨會上親自拍板這項人事案，並要求姚量議在晨會上報告未來上任的改革方向。據與會市府官員轉述，姚當場提出，未來將推動北市三區肉品市場改建、家禽批發市場轉型，甚至拋出在東區舉辦「世界炸雞啤酒節」、帶動商圈發展的構想；柯文哲則指示，要求姚上任後一個月內安排走訪家禽市場。

據轉述，姚量議在晨會也拋出想法，目前因北市境內已無豬隻屠宰，但為了預防禽流感變異對大都市構成威脅，未來將推動轉型，家禽批發市場要建立「冷鏈供給」與「屠體交易」，逐步落實讓雞隻也在產地屠宰。另未來也將導入健全電子交易系統，建立「實質秤重」、「預約交易」制度，可以節省時間、讓交易更透明化。

姚量議出身彰化縣線西鄉雞農，是雞農第二代，2014年3月太陽花學運期間，他與學運領袖林飛帆一起與時任行政院長的江宜樺對話，一炮而紅，更被媒體及網友封為「雞農哥」。

他2015年6月，獲北市府推薦擔任台北畜產公司常務董事，2017年3月31日又獲重用，升任台北畜產總經理，但去年6月底爆出「被請辭」，當時傳出柯文哲與時任副市長的陳景峻，兩人對於此項人事案不同調，柯原本力挺姚量議續任總經理，但因陳景峻意見不同最後才被請辭。

值得關注是，姚量議去年中離開台北畜產公司後，獲民進黨推薦赴中央畜產會擔任副執行長，但柯文哲今年上半年多次下鄉至中南部與青農、產業界座談時，姚都被直擊陪在柯的身邊，甚至居中協助柯牽線認識地方人士，與柯的關係不言可喻。



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