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曾說台灣是「黑手」！董建華「貢獻一國兩制」入圍陸國家榮譽稱號

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香港前特首董建華（圖／視覺中國CFP）

▲香港前特首董建華（圖／視覺中國CFP）

記者馬叔安／綜合報導

今年時逢中共建政70周年，中共首次開展國家勛章和國家榮譽稱號集中評選頒授，其中香港前特首董建華名列「國家榮譽稱號建議人選」，介紹文中強調其在「一國兩制」方面的貢獻。董建華曾在日前宣稱，台灣是近日反送中遊行活動的「黑手」，當時陸委會以「令人不齒」回應。

根據《新華社》，根據評選頒授工作部署，在各地區各部門反復比選、集體研究的基礎上，經組織考察、統籌考慮，產生8名「共和國勛章」建議人選，28名國家榮譽稱號建議人選。

在董建華的介紹文中寫道，他是香港特別行政區首任行政長官，為貫徹落實「一國兩制」方針和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》作出重要貢獻。

▲▼香港,荃葵青遊行。（圖／路透）

▲董建華曾點名台灣是反送中活動中的「黑手」，圖為日前香港荃葵青遊行。（圖／路透）

文中指出，董建華帶領特區政府和香港各界人士，成功抵禦了亞洲金融危機、外部經濟環境變化以及「非典」（台灣稱SARS）疫情等帶來的種種困難，妥善處理諸多複雜的社會政治經濟問題，維護香港的整體利益，維護國家的主權、安全和發展利益，為香港順利回歸與平穩過渡和「一國兩制」成功實踐作出重大的歷史性貢獻。

董建華於1997年7月1日至2005年3月12日擔任香港行政長官，現任大陸全國政協副主席。隨著近日「反送中」風波延燒，董建華曾公開點名台灣和美國是暴亂的幕後黑手。對此，陸委會本月2日回應，董建華的卸責言論令人不齒，造成香港不穩的原因「明眼人皆知」，希望執政者能回應香港民眾訴求，別再模糊焦點。

►►香港問題矛頭指向台灣　人民日報頭版嗆：收回涉港黑手

►►影／香港前特首「反送中幕後黑手是台灣」　陸委會回應了

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