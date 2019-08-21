力挺家庭照顧者！遠雄人壽攜手果陀辦「戲劇工作坊」助身心放鬆

▲遠雄人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

台灣家庭照顧者約有90萬人，長期滿足被照顧者的需求，卻將自己的生理與心理放在最後。遠雄人壽與果陀劇場攜手開辦「戲劇工作坊」課程，藉由專業的藝術輔療，鼓勵透過聲音表情的分享與肢體演繹，讓家庭照顧者的身心放鬆與喘息，激發生命正能量。

遠雄人壽表示，家庭照顧者很難離開家中，內心也總是放不下需要被照顧的家人，甚至充滿負面情緒，不想踏出家門。然而，若要支撐家庭，需要注意的事情是，「一定要把自己先照顧好，才能照顧好家人。」

「戲劇工作坊」課程設計是，民眾在果陀劇場專業老師引領下，透過呼吸練習，讓緊繃的肩膀得到舒緩。遠雄人壽表示，在兩人一組的「帶領與跟隨」遊戲中，由帶領者全程留意周遭情況照顧好夥伴，引領遊走於教室中，透過一次次的碰撞與試探找到節奏，讓民眾從一開始的不安全感，到願意放開自己，享受被照顧的權利。

遠雄人壽志工於課程中藉由聆聽、擁抱等互動回饋，給予家庭照顧者最溫暖的鼓勵，也讓家庭照顧者了解在自我療癒的漫漫長路上「他們並不孤單」。遠雄人壽表示，經由戲劇輔療課程，從不敢開口、到打開心房表達內心情緒感受，釋放所有照顧壓力，在肢體律動練習過程，自在的將身體舒展到無限，一步步走出自己的樣態與自信。

「喘口氣·給力~Hero保衛站」喘息服務計畫中，戲劇工作坊於7、8月分別在台北及高雄二地開課，12週戲劇工作坊也將生活故事發展成劇本、排演，並以舞台劇形式對外展演成果，於華山1914文化創意產業園區與大眾見面。遠雄人壽表示，家庭照顧者的需要就在生活周遭，以舞台劇表演方式，提醒大家愛要及時，同時傳遞生命教育，保險價值的重要，為下一代著想。