岡山本洲工業區路面塌陷「2乘2公尺」　颱風害的8/28施工改善

▲岡山本洲工業區傳出路面塌陷，警方已在現場圍起封鎖線等待28日施工。（圖／記者洪正達翻攝，下同）
記者洪正達／高雄報導
岡山本洲工業區內的本工西路，在晴朗的天氣中路面竟然塌陷，面積約為2尺寬，所幸並未波及過往人車，目前現場已圍起三角錐警示，避免人車誤闖。
岡山分局表示，今日傳出岡山區本工西路8號前道路塌陷一案，經現場詢問本洲工業區服務中心組員表示，現場坍塌原因初判為白鹿颱風造成，26日已與承包商會勘完畢，預計明28日進行施工，現場有設置交通錐等防護措施，呼籲民眾經過多留意。
▲岡山本洲工業區傳出路面塌陷，警方已在現場圍起封鎖線等待28日施工。（圖／記者洪正達翻攝，下同）
記者洪正達／高雄報導
岡山本洲工業區內的本工西路，在晴朗的天氣中路面竟然塌陷，面積約為2尺寬，所幸並未波及過往人車，目前現場已圍起三角錐警示，避免人車誤闖。
岡山分局表示，今日傳出岡山區本工西路8號前道路塌陷一案，經現場詢問本洲工業區服務中心組員表示，現場坍塌原因初判為白鹿颱風造成，26日已與承包商會勘完畢，預計明28日進行施工，現場有設置交通錐等防護措施，呼籲民眾經過多留意。
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