樹根頂爆地磚！她從人行道摔到馬路中央昏厥　汽機車差點將人輾過…

▲地磚隆起導致女子從人行道踉蹌摔到大馬路上昏迷。（圖／民眾提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市林口區一名女子22日中午行經文化三路一段與忠孝三路口，遭隆起的地磚絆倒，從人行道跌至馬路上，當場失去意識，當時正屬交通尖峰時段，汽機車急忙閃躲，差點將女子輾過。後來熱心民眾報案，消防員趕緊抵達現場救人，區長劉淑芬表示，因為行道樹根往旁散開，才把人行道地磚頂起。

▲地磚隆起導致女子從人行道踉蹌摔到大馬路上昏迷。（圖／民眾提供）

據了解，案發地相當靠近三井OUTLET與機場捷運，交通車水馬龍，女子就這樣倒在大馬路中央，汽機車從旁呼嘯而過，場面怵目驚心。

▲市議員蔡淑君呼籲，區公所應隨時巡查，了解路面狀況，避免民眾發生危險。（圖／民眾提供）

救護人員獲報趕抵，救人過程被路過民眾拍下，並向市議員蔡淑君陳情，表示當時女子原本走在人行步道，卻一個踉蹌摔到馬路上，全身多出擦傷；蔡淑君呼籲，該地點是通往林口扶輪公園與三井OUTLET的重要通道，許多民眾都會經過，加上文化三路同時也是林口區的示範道路，區公所應隨時巡查，了解路面狀況，避免民眾發生危險。

林口區長劉淑芬說，將會慰問傷者，並盡速處理地磚問題！劉淑芬解釋，初步調查原因是行道樹的根部往旁邊擴展，導致地磚隆起，目前會先將現場封鎖，透過導根板將樹根導往地下，預計兩周即可將路面重新鋪平。

▼區長劉淑芬表示，初步調查原因為行道樹的根部往旁邊擴展，導致地磚隆起。（圖／民眾提供）