廂型車撞飛牛牧場前電桿　駕駛雙腳夾住受困！胞兄路過緊握手打氣　

▲廂型車自撞電桿，駕駛一度受困車內。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名林姓男子（55歲），22日開車行經飛牛牧場路口時，突然失控撞上電桿，駕駛卡在車內動彈不得，消防人員獲報後緊急前往救援，協助駕駛脫困後送往苑裡李綜合醫院治療，所幸駕駛只是雙腳挫傷，沒有生命危險，駕駛的哥哥剛好路過發現，也替受困車內的弟弟打氣加油。

苗栗縣消防局表示，22日中午12時接獲民眾通報，指稱通霄鎮南和路往飛牛牧場路口發生車禍事件，消防人員抵達時，發現為1輛廂型車自撞路旁電桿，車頭全毀，駕駛雙腳夾在駕駛座，無法自行脫困 ；救援人員出動3車6人，動用油壓剪等機具，才將駕駛救出送醫。

▲▼受困的林姓駕駛，他的哥哥正好經過，緊握弟弟的手加油打氣，並協助送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林姓駕駛表示，自己是因為徹夜照顧生病的老父親，以至於中午返家時精神不濟，才會恍神撞上路邊電桿；車禍發生當下，正好林男的哥哥騎車要回家，看到受困車內的人竟是自己的弟弟，也在一旁緊握弟弟的手，替受困車內的弟弟加油打氣。

林姓駕駛經送醫救治後並無大礙，初步檢視林男左腿有撕裂傷外也疑似骨折，胸部挫傷，但意識清楚，至於詳細的肇事原因正待警方調查中。