麻豆爺奶懷奪金夢　高鐵快閃演出博得全場掌聲

▲養護中心長者高鐵嘉義站「舞獅」快閃獻藝 ，贏得全場掌聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由麻豆老人養護中心長者們組成的「金獅陣」，21日在高鐵嘉義站快閃演出！一群平均80歲的阿公、阿嬤組成的舞獅隊，以《愛情恰恰》、《山頂的黑狗兄》等曲目融合舞蹈、陣頭演出。長輩們跟著耳熟能詳的音樂旋律和節拍扭腰擺臀，充滿活力與青春，精彩的演出吸引來往旅客的目光，紛紛給予熱烈掌聲。

▲長者開心於高鐵嘉義站表演。（圖／記者翁伊森翻攝）

養護中心的阿金奶奶說：「因中風導致生活上吃飯、上廁所都要人幫忙，覺得自己很沒路用，後來社工邀請參加全國老人運動會，為了能拿金牌、呷辦桌，每天空檔練習滑輪椅3公尺，幫機構拿到好成績，真是超有面子的。」她也說，這次來高鐵嘉義站，除了表演舞蹈之外，還特別準備「金獅陣」，希望透過快閃活動，宣傳10月初即將登場的全國老人福利機構運動會。

麻豆老人養護中心社工表示，由於長者年事已高筋骨較僵硬，一不小心就可能出現運動傷害，因此帶領長者舞獅、跳舞前，剛開始都是以「坐到站」動作做20回合，先喚起長者與自己身體的對話，從道具DIY到舞步練習，都是一連串的探索。永信社會福利基金會執行長趙明明進一步說明，參加運動會讓長輩們有新的生活重心與目標，為了取得參賽資格，每個阿公阿嬤都卯足全力練習，希望能一圓金牌夢，這次麻豆爺奶們是最高齡的表演團體。

高鐵嘉義站站長毛家鵬表示，高鐵公司積極實踐成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景，持續參與社會公益活動，希望這次「金獅陣」的快閃演出，能讓旅客在匆忙的行程中近距離欣賞別具特色的藝文活動，同時喚起社會大眾對高齡化社會的重視，進而鼓勵更多失能長輩勇敢走向人群、增進與社會互動，讓長輩們能自我實現，再展銀髮光彩。