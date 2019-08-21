大媽切西瓜超車「我只輕微撞到」：沒怎樣！下秒催油門烙跑　他保險桿被撞斷

記者陳玉、林昱萱／台中報導

台中一名張姓男子日前開車行經忠明南路上時，突然遭到一名女車主「切西瓜」超車，而他的車子保險桿也因擦撞，而掉落到地上，離譜的是，事故發生之後，肇事女車主竟然直接駕車揚長而去，讓張男相當傻眼。

▲無辜車主的保險桿被撞斷。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

這起事故發生在7月19日晚間9時許，當時張男駕車行駛在忠明南路上，接近復興路口時，突然有輛自小客車從右邊車道，往左切入他的車道，而他的車子前保險桿因擦撞掉落地上，而對方車輛卻直接揚長而去，讓他十分傻眼，趕緊報警處理。

肇事的陳女到案後表示，自己當時駕駛車輛行駛在事故地點外側車道，當時號誌即將轉換黃燈，她往左前方超車的過程中「輕微」擦撞上1輛自小客車，但感覺對方車輛應該沒怎樣，因此才會直接駛離現場。

警方勘驗行車紀錄器畫面後發現，陳女從外側超車，卻完全沒有注意與左側車輛的安全距離，發生擦撞後又自覺對方應該沒事，順利通過黃燈揚長而去，留下地上無辜的保險桿和傻眼的車主。最後，陳女因為超車未注意左側來車距離，發生擦撞卻「自我感覺良好」自認沒事，被警方依規定舉發。

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