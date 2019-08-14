「公平待客原則」前20%優異　金管會評核新安東京海上產險列優等

▲新安東京海上產險總經理簡仲明（左）代表出席接受金管會主委顧立雄頒獎。（圖／新安東京海上產險提供）

財經中心／台北報導

為了落實保護金融消費者權益，金管會自2019年起首次辦理「公平待客原則評核機制」，14日舉辦「保險業公平待客原則評核結果表揚會議」。新安東京海上產險以「顧客至上」服務，積極落實「公平待客」而表現優異，評核結果名列產險業排名前20%的四家公司之一，由金管會主委顧立雄親自出席頒獎表揚。

新安東京海上產險總經理簡仲明受獎時分享，該如何有效運用品質管理而落實公平待客重要準則？首先，啟動訂定政策及策略，而後結合保險業務專業執行，嚴格落實追蹤查核機制，再進行後期檢討反饋中適時修正，於持續改進與不斷學習過程中，形成一個良性的滾動式循環。

簡仲明舉例，如推出多年已服務超過30萬人次的「迅速抵達事故現場」差異化服務，以公平友善對待遭遇交通事故的保戶，派遣專業人員到達現場協助，也要求服務專員能迅速抵達；隨著數位科技進步，為了有效降低因現場混亂造成的不安全感，新安東京海上產險更開發即時定位動態地圖服務，讓保戶透過智慧型手機隨時掌握服務專員抵達現場的時間。

透過產險服務專員抵達事故現場的即刻救援，提供客戶貼心的服務，也重視客戶感受，新安東京海上產險體現了落實「公平待客原則」，確保客戶權益受到有溫度且合理的對待。

新安東京海上產險表示，一直都以「顧客至上」的服務理念，也把「重視客戶聲音」的企業文化深植入每位員工業務推展當中，視每個服務接點為友善與公平對待的關鍵時刻，由董事會與高階主管組成「公平待客原則執行小組」，帶領全體員工積極落實「公平待客原則」，努力地帶給客戶更貼心、更有溫度的服務體驗。

值得一提的是，新安東京海上產險的企業核心價值為「B.E.S.T.」，內容是秉持著創新經營（Brand-new）、專業效率（Efficiency）、心安信賴（Safety）、永續卓越（Top）等4大理念，同時以「成為消費者心中最專業且貼心產險公司」為目標，積極參與公益活動，也重視客戶服務，從商品設計、廣告、招攬、核保、理賠、服務諮詢及客訴處理等各層面均能公平對待客戶，視保護客戶權益為重要職責，提供客戶正確的資訊。