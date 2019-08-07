中颱利奇馬持續增強！　鄭明典貼衛星雲圖「颱風眼很明確」

▲利奇馬颱風眼明確。（圖／NAVY／NRL）

記者胡順惠／台北報導

中颱利奇馬持續逼近台灣，氣象局下午17時30分發布利奇馬海警，目前颱風以每小時15公里速度，向西北進行，預測8日17時在花蓮的東方約340公里之海面上。氣象局副局長鄭明典在臉書貼出衛星雲圖表示，利奇馬強度還在緩慢增強中，現在颱風眼很明確，眼牆組織也很好。

鄭明典指出，可見光時段快結束了，斜射的陽光讓雲圖增加一點立體感，由雲圖判斷，9號颱風利奇馬強度還在緩慢增強中，現在颱風眼很明確，眼牆組織也很好，夜間紅外線應該很容易追蹤，17時30分颱風警報發布後，同時就會有最新的雨量預估值，歡迎上官網查詢。

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▲利奇馬海警17時30分發布，氣象局預估未來接近台灣時強度達最強。（圖／中央氣象局，下同）

氣象局提醒，首波警戒區為台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，航行作業船隻應嚴加戒備。氣象局還說，受到颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生；台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風並有較大風浪，前往海邊活動應特別注意安全。

▲利奇馬颱風路徑預報。

今天（7日）受到外圍環流影響，北部、東半部已經斷續降雨，中南部地區則以午後雷陣雨為主。周四（8日）隨著颱風逼近，北部、花東地區將有較大風雨，氣象局預估會有大雨或豪雨等級，中南部地區雖也會下雨，但偏向短暫陣雨跟雷雨，雨勢相較北部較為輕微。

周五（9日）則是颱風影響台灣最明顯時間點，西半部及宜蘭地區為迎風面，氣象局預估將有豪雨等級以上降雨。周六（10日），颱風往北離開，速度會變比較慢，但氣象局提醒，西半部、中南部地區依舊會有大雨或豪雨等級的降雨發生。