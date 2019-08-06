防撞系統狂嗶她照撞前車　肇逃辯：以為對方會過來找我

▲陳婦擦撞前車竟肇逃，事後辯稱「以為對方會過來」，遭警依規舉發。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中34歲陳姓女子上月底開車到速食店車道買晚餐，但因排隊車輛太多，她將車開往路旁，準備下車時就聽見「碰」一聲，發現車尾遭人碰撞，坐在車上等對方過來，但未料對方卻把車開走；警循線找到肇事57歲陳婦，她稱「沒感受到撞擊、以為對方會過來」，但陳婦行車紀錄器有錄下車輛防撞系統警示聲「嗶嗶嗶」作響，隨後就撞上車尾畫面，警依《道交條例》「肇事逃逸」舉發陳婦。

陳女向警稱，上月27日晚間6點多，開車到南區復興路、五權路口的速食店車道要買晚餐，因為排隊車輛太多才將車停靠路旁，準備下車要買晚餐就聽到碰撞聲，看見自己車尾遭撞，而當時下著大雨，就在車上等對方過來，等待數分鐘後卻見對方直接開走。

▲▼陳女車尾（上圖）遭陳婦右前車頭擦撞，2車都留下明顯痕跡。



警從陳婦行車紀錄器發現，2位駕駛都是在復興路迴轉，但陳女車輛一度卡在外側車道，導致陳婦車輛幾乎過不去，而車輛靠近陳女車尾時，警示聲更不斷「嗶嗶嗶」提醒，隨後就撞上。陳婦稱，雨聲加上警示聲讓她不知道有撞擊，有將車停在路旁，認為對方會來找自己，但遲遲等不到才離去。

分隊長蔡興邦表示，陳婦擦撞對方車輛，事故後沒有依規定處置，依《道交條例》第62條「肇事逃逸」可處新台幣1千元至3千元罰鍰，逃逸者並吊扣其駕照1月至3月，已依規定舉發。