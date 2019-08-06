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小孩嘔吐弄髒被子...飯店竟索賠4200　媽媽氣炸：比住宿費還貴

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記者趙蔡州／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文投訴，自己帶小孩入住台中某一間飯店，小孩深夜吃完客房服務送來的粥後，不小心嘔吐出一些粥沾在被子，不料隔天退房時飯店就告知她，「因為汙漬沾到被心」要索賠4200元，但她把被子帶回家後卻發現，被心早就有多處黃色汙漬，這樣還要收4200元真的很不合理。

陳姓女子在臉書「爆料公社」表示，自己7月27日帶孩子花了3300元入住台中一間五星級飯店，小孩凌晨0時許突然說肚子餓，她就跟飯店叫了一份皮蛋瘦肉粥，可能是因為太晚吃東西的關係，小孩吃完粥後不小心吐了一些粥在被單上，他們當下請飯店幫忙換一個被子，飯店人員來換被單時也沒說什麼。

不料當他們早上退房準備離開時，飯店卻告知他們要收6000元清潔費，而且如果覺得費用太貴可以再打七折。陳女說「我說要把那個被子帶走，他（飯店人員）說要帶走可能就不能打折，這樣太奇怪了」、「我不帶走付4200元，那被子你還要留給下一個客人使用嗎？」

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▲▼小孩把粥吐在棉被上 房客遭索賠4200。（圖／翻攝自爆料公社）

▲小孩把粥吐在棉被上，房客遭飯店索賠4200元。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，飯店人員解釋，因為不只汙染到被單，被心也已經被食物沾染，「它的髒汙，可能沒辦法清潔，我們才將它視為報廢物」，未來不會給其他房客使用，但也要依規定收取被子費用，價目表上寫著的6000元，不過因為不是新品，可以打七折收4200元就好，

▲▼小孩把粥吐在棉被上 房客遭索賠4200。（圖／翻攝自爆料公社）

▲陳女認為，被心應該早就有許多黃色汙漬，。（圖／翻攝自爆料公社）

雖然飯店解釋是因為被心染毀損，才會依規定請消費者負責賠償，但陳女對於飯店的收費標準很不服氣，因為她收到被心的時候，發現「被心幾乎都是發黃的，旁邊還有一些黃漬，根本是洗不掉的那種，不可能是我們這次，我們小朋友吐的啊」，事後也決定將是事件過程PO上臉書。

現在事情鬧到網路上引發討論，飯店方面表示會加強與人溝通，畢竟不小心的汙損物品，也是大家都不願意見到的事情。
 

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關鍵字：被心,被單,汙漬,飯店

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