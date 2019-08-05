不愛洗澡全身惡臭　男竟遭酒友「醉拳」活活打死

▲男子長期不洗澡，被同桌喝酒友人活活打死。圖為台中地院。（圖／資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名楊姓男子好交朋友，今年初收留居無定所的何姓男子，楊的友人經常到楊家吃喝玩樂，農曆大年初二，一群人因放假全聚集到楊家喝酒，其中王姓男子對不愛洗澡的何某很有意見，屢勸洗澡都不聽，當晚受不了惡臭，趁著酒意活活打死何某，王某清醒後坦承犯行，台中地院依傷害致死罪判處7年半。

台中地院表示，獨居的楊某，家裡經常有朋友來喝酒聊天，得知家住南部的何某來台中打工，沒錢租屋，因此同意讓何搬進來同住，今年大年初二，一群都是以打零工過活的友人，因為放假全聚集到楊家吃吃喝喝，大夥從白天喝到晚上，以往倒是相安無事，但是當晚卻變調。

席間王某對於不愛洗澡的何某很不爽，全身散發惡臭，屢勸又不聽，早已隱忍很久，幾杯黃湯下肚，愈想愈氣，王某一拳就打中何某臉上，何某隨即鼻血直流，旁人勸架，王某才停止，何某進去浴室清洗臉上血跡後，又回到客廳，若無其事的與大家繼續喝酒。

隨著時間愈來愈晚，部份不勝酒力者陸續離去，王某愈聞愈臭，愈臭愈氣，於是忍不住又出拳痛毆何某頭部、腳踹胸部，經同桌的伍某、蕭某勸架才罷手，何某覺得不舒服，起身搖搖晃晃的要回房睡覺，但還沒進房就倒在走廊。

現場友人並未察覺，直到隔天早上8點才發現，何某全身冰冷，早已氣絕，經送醫得知何某顱內出血、失血過多，王某到案後坦承犯行，台中地院依傷害致死罪判處7年6月。