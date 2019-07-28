華航再公布私菸數回溯扁時代　馬政府消失2筆找到了

圖文 / 鏡週刊



國安局特勤人員利用總統專機走私上萬條免稅菸遭查獲，華航今（28日）再公布新一批過去的免稅菸數量，回溯至陳水扁政府時代、2006年9月的「群峰專案」。不過，華航這次公布資料中，有2筆馬政府時代的數量與上次公布的數量有落差。

上次華航公布馬政府2013年3月的慶誼專案是209條、2013年8月的賀誼專案是699條，不過今天公布的慶誼專案卻變成594條，賀誼專案則為543條。

至於馬政府2015年「佑誼專案」與「固平專案」的資料，因華航上次未公布，遭質疑憑空消失，華航今天表示，二次專機任務資料已完成查找，馬政府2015年「佑誼專案」10條，「固平專案」則是886條。

華航表示，有關專機免稅菸品銷售檢討，經多日來動員各應用系統及資料庫管理人員，針對公司免稅品預訂及銷售相關系統進行資料復原及勾稽，並陸續成功回溯2013年前資料，將做為調查依據。

對於本刊踢爆，有2名神祕女子董靜宜及黃湘媚也搭上國安局便車，大買免稅品，華航表示，外傳其身分為總統府或國安局「貴婦」非屬事實，2位員工代購免稅品違規案，將送專案人評會進行懲處；相關法律責任由司法單位調查。



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