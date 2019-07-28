私菸案國安局向立委喊冤　維安都由總統府侍衛室主導

▲前總統府侍衛長張捷。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

有關國安私菸案，民進黨立委蔡適應證實，國安局認為，在總統出訪任務中，他們只派通訊官，於出訪據點架設資通設備，其餘專機、機邊維安人員任務，都是由總統府侍衛室主導。

在私菸案爆發後，國安局長彭勝竹馬上請辭獲准；不過擔任立法院外交及國防委員會召委的蔡適應表示，他在事發後，要求國安局跟特勤中心向國會說明時，國安局指出，他們只有派遣通訊官，在出訪點架設資通設備，其他維安任務是由總統府侍衛室主責。

此外，根據特種勤務條例第8條「指揮權責及特種勤務事項之執行」，特種勤務任務編組由國家安全局局長任指揮官，特勤中心副指揮官為副指揮官；因此，由於總統府侍衛長也兼任特勤中心副指揮官，就是專責執行有關總統與其配偶及家屬的特種勤務事項。

因此，國安局認為，除了特勤中心副指揮官周廣齊，擔任督導特勤任務執行官之外，另一位副指揮官，就是前總統府侍衛長張捷，而他正是主責執行維安工作的任務。

在人力調配上，國安局說明，總統府侍衛室人力，主要由特勤中心調派，就是由侍衛室管轄；言下之意，國安局特勤中心根本無權管理。此外，部分成員，還是從警政署、憲兵單位調來，但總體而言，只要調到侍衛室，就歸他們管轄。

因此，國安局認為，少校侍衛官吳宗憲，去年2月才自特勤中心調任侍衛室，即歸總統府侍衛室管轄，已非國安局編制人員，這個案子有被誤導成「國安局走私案」，跟事實有很大出入。

▼前國安局長彭勝竹。（圖／記者季相儒攝）

