陸民營公司火箭首次高精度入軌　雙曲線一號成功發射

▲大陸民營公司運載火箭雙曲線一號。（圖／翻攝自微博／新華視點）

記者馬叔安／綜合報導

酒泉衛星發射中心於25日13時00分，成功組織發射雙曲線一號運載火箭，將氣球衛星和BP-1B衛星送入預定軌道，這是中國大陸民營航天運載火箭首次成功發射並高精度入軌，也是該型火箭的首飛，同時也是大陸民營運載火箭第3次嘗試入軌發射。

《新華社》報導，雙曲線一號運載火箭是一種採用垂直熱發射方式的四級小型固體商業運載火箭，箭體最大直徑1.4米，全長約20.8米，起飛重量約31噸，500公里高度太陽同步軌道運載能力約260公斤，這次發射也是酒泉衛星發射中心組織的第3次民商火箭發射。

▲大陸民營公司運載火箭雙曲線一號。（圖／翻攝自微博／新華視點）

根據火箭研製公司網站，雙曲線一號（Hyperbola-1）運載火箭採用四級串聯構型，前三級採用固體發動機，四級採用姿軌控一體的液體發動機。

▲大陸民營公司運載火箭雙曲線一號。（圖／翻攝自微博／新華視點）

《澎湃新聞》報導，研製該型火箭的公司成為除美國以外，全球第一家實現火箭發射入軌的民營公司，該公司表示，預計至2020年末，將完成雙曲線一號遙二至遙六運載火箭發射任務，形成小型固體運載火箭的規模發射，並開啟大規模商業發射的計畫。